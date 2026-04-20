Нетанјаху: Нисмо завршили посао у Ирану

Премијер Израела Бењамин Нетанјаху изјавио је данас да израелски пилоти контролишу иранско небо, али да Израел “није завршио посао” у Ирану.
- Свијет признаје одлучност Израела да се брани и да брани човјечанство од варварског фанатизма. Мали Израел и наш велики пријатељ Сједињене Државе носе цијелу западну цивилизацију на својим леђима”, рекао је Нетанјаху у на церемонији поводом Дана сјећања у Јерусалиму, преноси Тајмс оф Израел.
Он је повезао модерну одбрану Државе Израел са, како је навео, “историјским лекцијама јеврејског народа”.
Обраћајући се нацији, Нетанјаху у је навео да су недавне војне акције спријечиле “катастрофалну пријетњу од иранског режима”, напомињући да је Иран планирао да уништи Израел атомским оружјем.
- Да нисмо дјеловали, Натанц, Фордо и Исфахан, називи ових мјеста смрти, придружили би се именима логора смрти Аушвиц, Биркенау и Треблинка”, истакао је предсједник израелске владе.
Нагласио је да проактивно уклањање ових пријетњи представља фундаментални помак од “страшног изгнанства” прошлости ка сувереној стварности модерног Израела.
- Данас имамо дом и морамо да га чувамо са сваком будношћу, поручио је.
Нетанјаху у је навео да се израелске заставе сада вијоре “од Појаса Газе до врха Хермона” и да израелско ратно ваздухопловство одржава доминацију над регионалним небом.
Он је то описао као “тријумфални доказ” супериорности над осовином зла коју предводи Иран.
Дан сјећања на Холокауст и херојство (Јом хашоа) у Израелу је национални дан комеморације за шест милиона јеврејских жртава страдалих од нациста.
Обиљежава се 27. нисана по јеврејском календару, обично у априлу или мају, уз двоминутно оглашавање сирена широм земље, тишину, церемоније у Јад Вашему и полагање вијенаца.
