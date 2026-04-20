Ухапшен осумњичени за разбијање аутомобила у Сарајеву

У сарајевском насељу Алипашино Поље, у Б фази, током ноћи 18. и 19. априла, оштећено је више аутомобила.
Потпаролка Министарства унутрашњих послова КС Мерсиха Новалић је у понедјељак, 20. априла, за Радиосарајево.ба потврдила да је ухапшена особа која се сумњичи за дјела која су узнемирила грађане овог насеља.
"По потрази Полицијске управе Нови Град, данас је лишено слободе лице Ј.Х. (1987), те се налази на криминалистичкој обради", рекла је Новалић.
Како су грађани раније јавили, непознати починиоци разбијали су стакла на возилима због крађа или покушаја крађа. Истовремено је у ноћи с петка на суботу запаљено возило, што је међу становницима овог насеља додатно појачало немир и страх за имовину.
Иако из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова КС нису испочетка имали детаље везане за инциденте у којима су разбијена стакла на неколико возила, о паљевини су саопштили да је дана 18. априла око 2:15 сати обавијештена ПУ Нови Град, да је на паркинг простору у улици Семира Фраште бб, подручје општине Нови Град, дошло до пожара на путничком моторном возилу марке Волво, власништво Л.Д., из Бугојна, који се проширио на друго паркирано возило, такође марке Волво, власништво правног лица из Сарајева.
Додали су да су на мјесто догађаја упућени полицијски службеници, те де је пожар угашен у 2:25 сати од стране припадника ПВБ КС. На возилима је наступила материјална штета док повријеђених лица није било.
