Снажно невријеме код Бањалуке опустошило воћњаке

Снажно невријеме праћено градом и ледом погодило је данас, око 16 часова, подручја Локвара, Дујаковаца, Горњих Лушића и Горњег Раткова, нанијевши катастрофалну штету пољопривредницима.
Како за наш портал потврђује дипломирани инжењер пољопривреде Драго Илић, лед је тукао непрекидно шест минута, управо у тренутку када се воће налази у фази пуног цвата. Иако је цвјетање почело прије два дана, данашња непогода вјероватно је ставила тачку на овогодишњи род.
"Штета је, према првим процјенама, стоодстотна. Невријеме је дошло у најгорем могућем тренутку за воћаре на овом подручју", истиче Илић за АТВ.
Погледајте како је све изгледало прије два дана:
