Снажно невријеме код Бањалуке опустошило воћњаке

Аутор:

АТВ
20.04.2026 17:57

Лед опустошио воћњак. Двориште прекривено ледом.
Фото: Уступљена фотографија

Снажно невријеме праћено градом и ледом погодило је данас, око 16 часова, подручја Локвара, Дујаковаца, Горњих Лушића и Горњег Раткова, нанијевши катастрофалну штету пољопривредницима.

Како за наш портал потврђује дипломирани инжењер пољопривреде Драго Илић, лед је тукао непрекидно шест минута, управо у тренутку када се воће налази у фази пуног цвата. Иако је цвјетање почело прије два дана, данашња непогода вјероватно је ставила тачку на овогодишњи род.

"Штета је, према првим процјенама, стоодстотна. Невријеме је дошло у најгорем могућем тренутку за воћаре на овом подручју", истиче Илић за АТВ.

Воћњак

невријеме

Пољопривреда Српска

Невријеме у Српској

Штета од града

Мањача

Прочитајте више

Паре

Хроника

Држављанка БиХ мора да плати папрену казну: Није пријавила готовину приликом уласка у Хрватску

3 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Инфлуенсерка прегазила аутом колегиницу испред клуба: Боре јој се за живот

3 ч

0
Непозната лица исписала су графит "УЧК" на путу ка администривном прелазу Брњак код језера Газиводе у општини Зубин Поток.

Србија

На путу ка прелазу Брњак исписан графит "УЧК"

3 ч

0
Ходник у болници.

Србија

Огласили се из болнице након трагедије у којој је преминуло новорођенче

3 ч

0

Више из рубрике

Џиу-џицу клуб "Јахорина" са Пала освојио је 39 медаља на међународним турниру у Бањалуци на којем је учествовало око 500 такмичара из региона.

Бања Лука

Џиу-џицу клуб "Јахорина" освојио 39 медаља на турниру у Бањалуци

6 ч

0
Гајанин: Дани отворених врата прилика да се представе факултети

Бања Лука

Гајанин: Дани отворених врата прилика да се представе факултети

7 ч

0
Љуљашка и покидан ланац у паркићу

Бања Лука

"Дјечија игралишта су мјесто радости, а не опасности"

8 ч

0
Бањалучка полиција за викенд ”ухватила” 23 пијана возача, један ухапшен

Бања Лука

Бањалучка полиција за викенд ”ухватила” 23 пијана возача, један ухапшен

8 ч

0

21

10

Неуобичајен превоз га скупо коштао: Возач на лицу мјеста морао платити 30.000 евра

21

07

Припадници ова три знака Зодијака најчешће глуме да су фини

21

03

Мери Џејн ципеле: Кључни модни тренд за прољеће 2026. и како их носити

20

51

Питање које убија атмосферу у кревету

20

45

Цијене нафте скочиле пет одсто након нове ексалације тензија у Ормуском мореузу

