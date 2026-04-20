Гајанин: Дани отворених врата прилика да се представе факултети

АТВ
20.04.2026 13:17

Фото: ATV

Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин рекао је ће током Дана отворених врата Универзитета сви факултети имати прилику да представе своје студијске програме и матурантима пруже прилику да се упознају више о факултетима за које су заинтересовани.

Гајанин је изјавио да ће матуранти моћи да оду на било који од факултета и да виде чиме располажу.

"Јавни универзитети Републике Српске пружају квалитетно образовање и компетенције", изјавио је Гајанин новинарима на отварању Дана отворених врата у Бањалуци.

Он је истакао да Универзитет ове године планира да упише око 2.600 студената.

"Када је ријеч о новим студијским програмима, постоји на Филолошком факултету програм Српски језик за странце. Такође, бројни факултети су заинтересовани за покретање програма на енглеском језику. Већ смо у преговорима са неколико факултета", навео је Гајанин.

Говорећи о Научно-технолошком парку Републике Српске, Гајанин је рекао да ће то бити мјесто гд‌је ће заједно учествовати академска заједница и повреда.

"Имаћемо могућност да ту запослимо наше студенте, наставнике и сараднике и да они ту развијају нова привредна предузећа. Мислим да ће то бити идеалан спој", изјавио је Гајанин одговарајући на питања.

Помоћник министра за високо образовање Републике Српске Јелена Старчевић рекла је да су Дани отворених врата користан и ефикасан начин за привлачење студената и представљање онога чиме Универзитет располаже.

"Нудимо бесплатне студије на свим студијским програмима, квоте су високе и велика је могућност да будући студенти буду на буџету. Такође, нудимо бесплатан смјештај за будуће студенте који нису из Бањалуке", изјавила је Старчевићева.

Она је рекла да ће Научно-технилошки парк бити инкубатор пословних идеја и мјесто гд‌је ће се спајати пословна заједница са факултетима.

"Суштина је развој иновативних идеја које ће служити привреди и развоју тржишта", додала је Старчевићева.

Предсједник Студентског парламента Универзитета у Бањалуци Ана Сибинчић рекла је да је више од хиљаду и по матураната присутно отварању Дана отворених врата.

"Наш задатак је данас да их наговоримо да студирају у Републици Српској", навела је Сибинчићева.

Предсједник Уније студената Републике Српске Никола Шобот рекао је да је циљ манифестације окупити све матуранте Српске, показати им факултете Универзитета и олакшати им избор академске атмосфере.

"Циљ нам је да у нашим амфитеатрима, учионицама, јављају неке нове креативне идеје које ће моћи обликовати живот у нашој Републици", додао је Шобот, преноси Срна

