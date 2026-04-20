У Бањалуци Дан отворених врата за матуранте

20.04.2026 08:15

Фото: АТВ

Бањалучки Универзитет организује Дан отворених врата за матуранте средњих школа из Репубике Српске који ће моћи да добију све потребне информације и направе први корак ка избору будућег занимања, као и да се упознају са свим оним што их очекује у академском животу.

У оквиру Сајма факултета посјетиоци ће моћи да добију кључне информације о студијским програмима, а планиране су и организоване посјете факултетима, гд‌је ће се директно упознати са условима уписа, пријемним испитима и студентским стандардом, саопштено је из Универзитета у Бањалуци.

Представници факултета и академије биће на располагању за разговор и савјете, с посебним фокусом на избор студија и могућности стипендирања.

Дан отворених врата биће одржан у оквиру манифестације Дани студената, највећег студентског догађаја у Републици Српској, којег организују Студентски парламент Универзитета у Бањалуци и Унија студената Републике Српске, уз подршку бањалучког Универзитета и Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.

Свечано отварање планирано је у 12.00 часова у Универзитетској дворани, док су изјаве за медије предвиђене у 11.45 часова, преноси Срна

