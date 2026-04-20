"Папрене" паприке на Тржници У Бањалуци

Аутор:АТВ
Коментари:0
Цијене воћа и поврћа на Тржници у Бањалуци варирају у зависности од понуде и потражње, а највећа издвајања грађани тренутно имају за поједине врсте поврћа и орашастих плодова. Тренутно међу скупљима налазе се паприке.
Када је ријеч о воћу, јабуке коштају од 2,5 до 3 КМ по килограму, банане од 3 до 3,5 КМ, док су наранџе у распону од 3 до 5 КМ. Јагоде, као једно од траженијих сезонских воћа, продају се по цијени од 8 до 10 КМ, док бијело грожђе достиже и до 15 КМ по килограму, а црно од 4 до 5 КМ. Крушке су од 4 до 5 КМ, лимун такође од 4 до 5 КМ, док су мандарине око 3,5 КМ.
Поврће биљежи нешто више цијене, па се парадајз продаје од 8 до 10 КМ, паприка од 9 до 11 КМ, а краставац од 5 до 8 КМ по килограму. Млади кромпир кошта од 3 до 4 КМ, док је стари кромпир значајно јефтинији и креће се од 1,5 до 2 КМ. Пасуљ достиже цијену од 7 до 13 КМ, а бијели лук је међу најскупљим производима са цијеном од 15 до 20 КМ по килограму.
Од осталих производа, млади лук, целер и першун коштају по 10 КМ, блитва је 6 КМ, тиквице од 5 до 6 КМ, карфиол од 6 до 7 КМ, док је зелена салата од 5 до 6 КМ. Црвени лук је од 2 до 3 КМ, праса 4 КМ, а цвекла 5 КМ по килограму.
Најскупљи производ на тржници су љешници, чија цијена достиже 30 КМ по килограму, што их сврстава у категорију луксузнијих намирница.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
4 ч0
Бања Лука
15 ч5
Бања Лука
1 д1
Бања Лука
1 д1
Најновије
11
56
11
55
11
51
11
51
11
33
Тренутно на програму