Мост у Чесми без расвјете

Аутор:АТВ
Коментари:1
Влада Републике Српске је изградила мост у Чесми, међутим град Бањалука није упалио свјетло. Јавно предузеће "Путеви Републике Српске" очекују хитну реакцију Града Бањалука ради извршења њихових преузетих обавеза, те позивају градоначелника Бањалуке да узме у приоритет преостале обавезе из "Споразума о изградњи моста у насељу Чесма. Град је у обавези да уради расвјету и зеленило на овој саобраћајници, али то се није десило па је мост навече у мраку.
