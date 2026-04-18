Мјештани насеља Лорка против градње мимо плана

Аутор:АТВ
Коментари:0
Нисмо против градње, али јесмо мимо плана и закона, порука је мјештана бањалучког насеља Лорка. Незадовољни најавама градске управе противе се планираној изградњи нових стамбених објеката, тврдећи да је пројекат у супротности са важећим регулационим планом из 2008. године.
На 211 стамбених јединица и 20 пословних простора, према прописима, требало би да буде обезбијеђено 231 паркинг мјесто – а данас их има свега 92. Због тога мјештани поручују да нове градње неће бити уколико није у складу са регулационим планом. Упозоравају да би свака измјена значила трајно нарушавање простора и квалитета живота.
"Станари Лоркиног насеља нису против градње, ми смо само зато да се поштује најважнији план односно регулациони план за наше насеље и да оно што важи за старе станаре треба да важи и за нове, у том контексту нећемо дозволити да се гради ни метар онога што је прописано регулационим планом", каже Ана Ђурић, мјештанин насеља Лорка.
"Док нам се мажу очи разним уређењима Врбаса, жичарама, дино парковима, до тада са стране пролазе овакви пројекти овакве грађевине и ми једноставно морамо да дигнемо свој глас и јасно поручимо да у овом насељу градска управа неће изградити ништа ни метар мимо плана", рекао је Дарко Ђурић, мјештанин насеља Лорка.
Од некада мирне, двосмјерне улице, кажу, дошли су до једносмјерне. Тврде да би свака нова градња без плана додатно погоршала стање.
"Не можемо да дозволимо да је неко ко је наумио да гради да узима и оно што нам је практично мањак, ми немамо довољно паркинг мјеста, угрожен је саобраћај у свим сферама у насељу и сада од тога чега нема треба још да се одузме да би неко задовољио неке своје потребе", рекао је Далибор Мрша, мјештанин насеља Лорка.
"Ово је једно породично насеље гдје има и дјеце и пензионера, гдје постоје сви услови за квалитетан живот, та ријеч квалитетан неће постојати ако се сви наведени кораци и све препреке ка том квалитетном животу десе", рекла је Данка Игњатовић, мјештанин насеља Лорка.
Иако су упутили десетине дописа, одговара из Градске управе тврде да нема. Суочавају се, како наводе, са ћутањем администрације.
"Често смо у ситуацији да доживљавамо оно што се зове ћутање администрације, да поднесемо захтјев, да се на захтјев да се у одређеном законом прописаном року не реагује а онда смо опет даље приморани да подносимо жалбу због ћутања администрације па онда управни спор", каже Далибор Мрша, мјештанин насеља Лорка.
Већ годинама трају проблеми са регулационим плановима у граду на Врбасу, истиче струка. Бањалука још нема нови урбанистички план, док је важећи донесен још 1975. године. Иако је као могуће рјешење предложено да се обустави усвајање нових регулационих планова до доношења новог Урбанистичког, одборници такву иницијативу нису подржали.
"Сви ови регулациони планови који се сада доносе, који се усвајају, већином су у супротности са старим урбанистичким планом тим из '75 а једним већим дијелом усвајају се како би предуприједили нови урбанистички план који би Бањалуку предвидио значајно другачију у односу на ону како ју кроје садашњи регулациони планови", рекао је Александар Јокић, адвокат.
Из Лоркиног насеља незадовољство не крију, а одлуку да истрају- не доводе у питање.
Грађани Лоркиног насеља поручују- ни метар мимо плана. Тврде да је паркинга већ сада премало а нова градња додатно погоршава ситуацију од надлежних траже једно да се поштују правила и заштити квалитет живота у њиховом насељу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
03
20
58
20
54
20
48
20
33
Тренутно на програму