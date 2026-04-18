Logo
Large banner

Шок! Масовни убица из Кијева био руски потпуковник

18.04.2026 20:14

Коментари:

0
Дмитриј Васиљевич Василченков
Фото: Printscreen/X

Нападач, којег је полиција убила током покушаја хапшења у супермаркету, идентификован је као Дмитриј Васиљевич Василченков (58), који је живио у Кијеву.

Нови детаљи крвавог напада у Кијеву шокирали су јавност.

Мушкарац који је из аутоматске пушке отворио ватру у Голосејевском округу, при чему је убио више цивила, рођен је у Москви и имао је украјинско држављанство, саопштио је генерални тужитељ Руслан Кравченко у објави на Телеграму.

Нападач, којег је полиција убила током покушаја хапшења у супермаркету, идентификован је као Дмитриј Васиљевич Василченков (58), који је живио управо у том дијелу града.

policija amerika

Свијет

Нови мистериозни нестанак потреса нацију: Човјеку који зна све нуклеарне тајне губи се траг

Претходно је живио у Бакхмуту у Доњецком региону, преноси Униан.

Нападача у Кијеву убиле су снаге безбједности.

Ово је масовни убица из Кијева! Узео таоце у супермаркету, најмање пет мртвих

Додатне информације изнио је новинар Виталиј Глагола, који тврди да се Василченков појављивао у руским јавним групама на друштвеним мрежама и да је говорио о донацијама Русији.

- Такође сам утврдио да је служио у руској војној јединици број 30274. Посебно сам пронашао његову фотографију на друштвеним мрежама, гд‌је је сликан у униформи са чином потпуковника руске војске. Постоје докази о двојном руском и украјинском држављанству - изјавио је Глагола.

Украјински министар унутарњих послова Игор Клименко раније је описао драматичну акцију полиције током које је нападач убијен.

- Специјалне снаге КОРД-а Националне полиције упале су у продавницу у којој се налазио нападач.

покушаја хапшења. Број жртава у нападу се разјашњава. Имам мртвих и рањених - рекао је Клименко у објави на Телеграму.

Према доступним информацијама, напад је почео на улици у кијевском насељу Демивка, гд‌је је мушкарац пуцао на пролазнике, а потом ушао у супермаркет и узео таоце.

Локални медији преносе и да је непосредно пре пуцњаве запалио свој стан у истом делу града.

Подијели:

Тагови :

Кијев

супермаркет

масовни убица

Пуцњава

Украјина

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

03

Њемачка на проблему! Све мање керозина

20

58

Закон привлачности: У љубави и рату све је дозвољено!

20

54

Минић: Радови на изградњи дионице аутопута Бијељина-Рача

20

48

Захарова: Запад не одустаје од планова подјеле свијета за своје интересе

20

33

Борац прокоцкао предности и ремизирао са Вележом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner