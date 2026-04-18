Шок! Масовни убица из Кијева био руски потпуковник

Коментари:0
Нападач, којег је полиција убила током покушаја хапшења у супермаркету, идентификован је као Дмитриј Васиљевич Василченков (58), који је живио у Кијеву.
Нови детаљи крвавог напада у Кијеву шокирали су јавност.
Мушкарац који је из аутоматске пушке отворио ватру у Голосејевском округу, при чему је убио више цивила, рођен је у Москви и имао је украјинско држављанство, саопштио је генерални тужитељ Руслан Кравченко у објави на Телеграму.
Свијет
Претходно је живио у Бакхмуту у Доњецком региону, преноси Униан.
Нападача у Кијеву убиле су снаге безбједности.
Свијет
Додатне информације изнио је новинар Виталиј Глагола, који тврди да се Василченков појављивао у руским јавним групама на друштвеним мрежама и да је говорио о донацијама Русији.
- Такође сам утврдио да је служио у руској војној јединици број 30274. Посебно сам пронашао његову фотографију на друштвеним мрежама, гдје је сликан у униформи са чином потпуковника руске војске. Постоје докази о двојном руском и украјинском држављанству - изјавио је Глагола.
🤬 It is reported that the terrorist in Kyiv previously took photos in a Russian army uniform and donated them to the occupiers. pic.twitter.com/4LZs8ArMT3— Savchenko Volodymyr (@SavchenkoReview) April 18, 2026
Украјински министар унутарњих послова Игор Клименко раније је описао драматичну акцију полиције током које је нападач убијен.
- Специјалне снаге КОРД-а Националне полиције упале су у продавницу у којој се налазио нападач.
покушаја хапшења. Број жртава у нападу се разјашњава. Имам мртвих и рањених - рекао је Клименко у објави на Телеграму.
Према доступним информацијама, напад је почео на улици у кијевском насељу Демивка, гдје је мушкарац пуцао на пролазнике, а потом ушао у супермаркет и узео таоце.
Локални медији преносе и да је непосредно пре пуцњаве запалио свој стан у истом делу града.
Свијет
55 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
21
03
20
58
20
54
20
48
20
33
Тренутно на програму