Logo
Large banner

Руски научници креирали робота који игра шах

17.04.2026 22:16

Коментари:

0
Фото: pexels/ Ruha Zaitoun

Научници са Универзитета у руској републици Кабардино-Балкарија направили су робота који игра шах како би помогао студентима да боље схвате принципе програмирања, пренијела је данас, 17. априла агенција ТАСС.

"Створен је јединствени систем способан да самостално игра шах. Он представља роботску руку која комбинује хардвер и софтвер, а у коју су уграђени елементи роботике, машинске компоненте, контрола алгоритама и вјештачка интелигенција", саопштено је са универзитета.

Како се наводи, робот посматра шаховску таблу помоћу 3Д камере, која тренутно препознаје фигуре, одређује њихов положај, прати потезе противника и примјећује грешке.

"Специјално дизајнирана хватаљка постала је кључни елемент система. Његова јединствена способност да осјети и контролише силу свог хвата је кључна. Робот је веома брз у реаговању. Препознавање положаја и доношење одлука трају само 0,1 до двије секунде. Физичко помијерање фигуре траје, међутим, четири до 10 секунди због механике", навели су научници.

Они су додали да је робот шахиста на нивоу међународног велемајстора и да може унапријед да размисли о десетак комбинација.

"Важно је, међутим, запамтити да шах није само израчунавање варијација, већ и интуиција и разумијевање позиције", објаснио је шеф развојног тима и руководилац Лабораторије за интелигентне системе и анализу података на универзитету Мухамед Кипов.

Како се наводи, овај пројекат има не само истраживачку већ и образовну вредност јер са овим роботом, студенти уче да размишљају као инжењери.

Манипулатор им помаже да стекну дубље разумијевање принципа дизајна и програмирања, што је неопходно за будући професионални рад.

Сљедећи корак у развоју пројекта биће креирање веб платформе која ће омогућити свим корисницима да се региструју за игру са роботом, прегледају семафор и резултате, а што ће послужити као платформа за шаховске турнире и образовне програме.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner