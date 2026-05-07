Logo
Large banner

Експлозија на Ђурђевдан: Раднику из БиХ се боре за живот

Аутор:

АТВ
07.05.2026 23:05

Коментари:

0
Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

На градилишту у аустријском округу Леобен на Ђурђевдан, 6. маја, дошло је до експлозије гаса, а повријеђено је пет радника и један спасилац. Раднику из БиХ се боре за живот.

Најтеже је прошао 58-годишњи радник из Босне и Херцеговине, који је животно угрожен.

Жељко Јоксимовић

Бања Лука

Жељко Јоксимовић се обратио Бањалучанима

Како преносе медији, све се десило око 17:15 часова у зони гдје су постављени грађевински контејнери поред градилишта.

У том тренутку ту се налазило више грађевинских радника, који су, према наводима, управо склањали машине и грађевински материјал када је из још непознатог разлога дошло до експлозије.

Поред радника из БиХ, који је настањен у Велсу, повријеђена су и двојица мушкараца старих 53 и 56 година из округа Леобен, преноси портал "Независне".

Сва тројица су након прве помоћи екипе Црвеног крста хеликоптерима (Ц12, Ц15 и Ц17) пребачени у болнице у Грацу и Бечу, гдје се налазе на интензивној њези у ЛКХ Граз и АКХ Виен.

Какво је стање осталих повријеђених?

Поред њих, 33-годишњак из Муртала и још један 53-годишњак из округа Леобен задобили су лакше повреде и пребачени су у ЛКХ Муртал у Јуденбургу. Такође, један радник (47) је током пружања прве помоћи лакше повриједио руку и амбулантно је збринут у ЛКХ Хохштајермарк.

Ана Радовић

Србија

Огласио се отац погинуле Ане Радовић: Уочени пропусти

На лицу мјеста, поред више полицијских патрола из округа Леобен, ангажовани су и истражитељи пожара из ЛКА Штајерска, који су још синоћ започели са истрагом. Заједно са форензичарима покушавају да утврде узрок експлозије. У акцији је учествовало и 36 ватрогасаца из Леобен Стадт и Гос (7 возила), као и 16 спасилаца Црвеног крста (6 возила).

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Експлозија

несрећа

Аустрија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Све спремно за 9. мај

Свијет

АТВ у Москви: Све спремно за Дан побједе 9. мај

42 мин

0
Руске мете у Кијеву

Свијет

Руси објавили мете одмазде уколико се Зеленски усуди да нападне 9. маја

1 ч

0
Исмет К. бизнисмен из БиХ отет у Њемачкој

Свијет

У Њемачкој отет бизнисмен из БиХ

2 ч

0
Зеленски пријети, послао поруку свјетским дипломатама

Свијет

Зеленски пријети, послао поруку свјетским дипломатама

2 ч

1

  • Најновије

23

05

Експлозија на Ђурђевдан: Раднику из БиХ се боре за живот

22

59

Жељко Јоксимовић се обратио Бањалучанима

22

51

Кузмић за АТВ: За капиталне инвестиције 47 милиона КМ

22

38

АТВ у Венецији: Умјетници и посјетиоци похрлили на Бијенале

22

33

АТВ у Москви: Све спремно за Дан побједе 9. мај

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner