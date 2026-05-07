Експлозија на Ђурђевдан: Раднику из БиХ се боре за живот

Аутор:АТВ
Коментари:0
На градилишту у аустријском округу Леобен на Ђурђевдан, 6. маја, дошло је до експлозије гаса, а повријеђено је пет радника и један спасилац. Раднику из БиХ се боре за живот.
Најтеже је прошао 58-годишњи радник из Босне и Херцеговине, који је животно угрожен.
Бања Лука
Жељко Јоксимовић се обратио Бањалучанима
Како преносе медији, све се десило око 17:15 часова у зони гдје су постављени грађевински контејнери поред градилишта.
У том тренутку ту се налазило више грађевинских радника, који су, према наводима, управо склањали машине и грађевински материјал када је из још непознатог разлога дошло до експлозије.
Поред радника из БиХ, који је настањен у Велсу, повријеђена су и двојица мушкараца старих 53 и 56 година из округа Леобен, преноси портал "Независне".
Сва тројица су након прве помоћи екипе Црвеног крста хеликоптерима (Ц12, Ц15 и Ц17) пребачени у болнице у Грацу и Бечу, гдје се налазе на интензивној њези у ЛКХ Граз и АКХ Виен.
Поред њих, 33-годишњак из Муртала и још један 53-годишњак из округа Леобен задобили су лакше повреде и пребачени су у ЛКХ Муртал у Јуденбургу. Такође, један радник (47) је током пружања прве помоћи лакше повриједио руку и амбулантно је збринут у ЛКХ Хохштајермарк.
Србија
Огласио се отац погинуле Ане Радовић: Уочени пропусти
На лицу мјеста, поред више полицијских патрола из округа Леобен, ангажовани су и истражитељи пожара из ЛКА Штајерска, који су још синоћ започели са истрагом. Заједно са форензичарима покушавају да утврде узрок експлозије. У акцији је учествовало и 36 ватрогасаца из Леобен Стадт и Гос (7 возила), као и 16 спасилаца Црвеног крста (6 возила).
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму