Зеленски пријети, послао поруку свјетским дипломатама

Аутор:АТВ
Коментари:0
Предсједник Украјине Владимир Зеленски изјавио је данас да Украјина не препоручује представницима држава блиских Русији да бораве у Москви у периоду око 9. маја, када се у руској пријестоници обиљежава Дан побједе, због, како је навео, руских напада и пријетњи.
"Имамо и обраћања појединих држава блиских Русији чији представници планирају да бораве у Москви. Чудна је то жеља у овим околностима. Ми то не препоручујемо", рекао је Зеленски у видео-обраћању.
Фудбал
Ливерпул жели Србина Ђорђа Петровића
Он је навео да је Украјина раније предлагала прекид ватре од 6. маја, али да је, како тврди, одговор Русије био наставак напада и пријетњи, преноси "Укринформ".
Зеленски каже да су руске снаге током претходног дана "изводиле нападе дуж цијеле линије фронта, од Черниговске до Николајевске области", те истакао да ће Украјина "дјеловати реципрочно".
"Да је било примирја, не би било украјинских далекометних удара", рекао је Зеленски.
Свијет
Трамп одбијен, ништа од отварања Ормуског мореуза
Министарство одбране Русије прогласило је примирје са украјинском страном 8. и 9. маја у част Дана побједе.
Из руског Министарства одбране раније данас је саопштено да ће, у случају да украјинска војска покуша да омета руску прославу поводом Дана побједе 9. маја, Москва покренути масовни ракетни напад на Кијев, преноси "Срна".
Парада на Црвеном тргу поводом 81 године од побједе у Другом свјетском рату биће одржана 9. маја у Москви.
Руско Министарство одбране је раније саопштило да студенти војне академије, кадети и конвој војних возила неће учествовати на паради због тренутне ситуације.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму