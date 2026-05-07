Logo
Large banner

Зеленски пријети, послао поруку свјетским дипломатама

Аутор:

АТВ
07.05.2026 20:46

Коментари:

0
Зеленски пријети, послао поруку свјетским дипломатама
Фото: Tanjug / AP / Michael Probst

Предсједник Украјине Владимир Зеленски изјавио је данас да Украјина не препоручује представницима држава блиских Русији да бораве у Москви у периоду око 9. маја, када се у руској пријестоници обиљежава Дан побједе, због, како је навео, руских напада и пријетњи.

"Имамо и обраћања појединих држава блиских Русији чији представници планирају да бораве у Москви. Чудна је то жеља у овим околностима. Ми то не препоручујемо", рекао је Зеленски у видео-обраћању.

Ђорђе Петровић

Фудбал

Ливерпул жели Србина Ђорђа Петровића

Он је навео да је Украјина раније предлагала прекид ватре од 6. маја, али да је, како тврди, одговор Русије био наставак напада и пријетњи, преноси "Укринформ".

Зеленски каже да су руске снаге током претходног дана "изводиле нападе дуж цијеле линије фронта, од Черниговске до Николајевске области", те истакао да ће Украјина "дјеловати реципрочно".

"Да је било примирја, не би било украјинских далекометних удара", рекао је Зеленски.

Ормуски мореуз

Свијет

Трамп одбијен, ништа од отварања Ормуског мореуза

Министарство одбране Русије прогласило је примирје са украјинском страном 8. и 9. маја у част Дана побједе.

Из руског Министарства одбране раније данас је саопштено да ће, у случају да украјинска војска покуша да омета руску прославу поводом Дана побједе 9. маја, Москва покренути масовни ракетни напад на Кијев, преноси "Срна".

Парада на Црвеном тргу поводом 81 године од побједе у Другом свјетском рату биће одржана 9. маја у Москви.

Руско Министарство одбране је раније саопштило да студенти војне академије, кадети и конвој војних возила неће учествовати на паради због тренутне ситуације.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Володимир Зеленски

Дан побједе над фашизмом

Москва

Кијев

Русија

Украјина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Танкери усидерни у Ормуском мореузу код обале Куешм, Иран, у суботу 18. априла 2026. године

Свијет

Трамп одбијен, ништа од отварања Ормуског мореуза

48 мин

0
Животиња жаба

Свијет

У тоалету пронашли шест отровних жаба

51 мин

0
Ружа Игњатова, жена из Бугарске позната као Крипто краљица која је преварила људе за милијарде долара и нестала

Свијет

Ружа ојадила људе за милијарде долара и нестала без трага

1 ч

0
Највећа запљена кокаина у историји, десетине ухапшених

Свијет

Највећа запљена кокаина у историји, десетине ухапшених

3 ч

0

  • Најновије

21

04

Жене јој плаћају да има односе с њиховим синовима

20

52

Ово привлачи змије као магнет, а многи то држе у дворишту

20

46

Зеленски пријети, послао поруку свјетским дипломатама

20

43

Ливерпул жели Србина Ђорђа Петровића

20

34

Огласио се Слободан Соро поводом бојкота ватерполиста

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner