Ливерпул жели Србина Ђорђа Петровића

Ливерпул је заинтересован за српског голмана Ђорђа Петровића, пишу медији.
Ливерпул би у наредном периоду могао да уђе у једну од највећих промјена када је у питању позиција голмана, јер се све чешће говори о могућем одласку дугогодишњег чувара мреже Алисона Бекера.
Бразилац је у клуб стигао 2018. године из Роме и убрзо постао кључни дио тима који је тада предводио Јирген Клоп. Већ у првој сезони освојио је Лигу шампиона, а годину дана касније и титулу у Премијер лиги.
Како се мијења генерација у Ливерпулу, све више се говори о крају једне ере. Послије најава одласка Мохамеда Салаха и чињенице да Вирџил ван Дајк има уговор до 2027. године, јасно је да се костур екипе из најуспјешнијег периода полако мијења.
Алисон је, према наводима, отворен за повратак у Италију, а као могућа дестинација помиње се и Јувентус. Тридесеттрогодишњи голман имао је у претходним сезонама и проблеме са повредама, па се све гласније говори о могућем растанку са клубом са "Енфилда".
Енглески медији већ наводе више кандидата за његову замјену, а међу њима је и репрезентативни голман Србије Ђорђе Петровић. Он је у Премијер лигу стигао као први голман Борнмута, након периода у Челсију и Стразбуру. Процјене су да би Борнмут био спреман на продају уз одговарајућу понуду.
Као прва опција и даље се помиње Ђорђи Мамардашвили, који је већ дио система Ливерпула након доласка из Валенсије. Његов период адаптације није прошао без осцилација, па су утисци у клубу подијељени.
Поред њега, на листи кандидата налазе се и Лукас Шевалије, Емилијано Мартинес и Барт Вербруген, па би наредни потези Ливерпула могли значајно да одреде будућност клуба на голманској позицији.
