Петиција против Мбапеа тресе Реал, више од 12 милиона навијача жели да оде

Килијан Мбапе све се теже носи с притиском у Реал Мадриду. Иако је у статистичком смислу наставио испоручивати импресивне бројке, дио навијача краљевског клуба све гласније изражава незадовољство његовим понашањем, односом према тиму и утицајем на игру.
Француски нападач изгубио је подршку бројних навијача Реала широм свијета, и то до те мјере да је покренута интернетска петиција с милионима потписа којом се позива на његов одлазак из клуба. Оно што је требало бити трансфер из снова у шпанску престоницу за дио навијача претворило се у велико разочарање.
Упркос сјајној дебитантској сезони, у којој је постигао 44 гола, те чак 41 поготку у досадашњем дијелу друге сезоне, Француз се на Бернабеуу суочава с лавином критика саиграча, тренера и навијача због својих иступа на терену и ван њега, преноси Индекс.
Навијачи су предузели и драстичан корак у облику петиције назване „Мбапе ван“. У тренутку писања текста више од 12,28 милиона људи потписало је ову иницијативу.
Слоган петиције гласи: „Мадридисти, нека се чује ваш глас. Ако сматрате да су промјене нужне, немојте ћутати. Потпишите ову петицију и заложите се за оно што је најбоље за будућност клуба.“
Прије неколико мјесеци они који су заговарали Реалов живот без Мбапеа као разлоге су наводили тактику. Истицали су да је екипа једнодимензионална у нападу када он предводи офанзивни ред, да му недостаје хемије с Винисијусом Жуниором те да не игра пресинг нити се враћа у одбрану.
Сви ти разлози увелико су се показали тачнима када су Лос Бланкоси играли свој најбољи фудбал сезоне управо без Мбапеа у почетном саставу. Уочи репрезентативне паузе у марту остварили су пет узастопних побједа, укључујући славља против Манчестер ситија у обје утакмице осмине финала Лиге шампиона и изузетно важну побједу у мадридском дербију.
Када се Мбапе вратио у екипу, петнаестероструки прваци Европе побиједили су у само једној од сљедећих шест утакмица у свим такмичењима.
Ипак, новије критике на рачун Француза углавном су усмјерене на његову улогу у кризи која потреса свлачионицу. Недавни извјештаји открили су да се Мбапе на тренингу сукобио с чланом стручног штаба, због чега се све више изоловао од екипе.
Овај 27-годишњак само је појачао такав утисак када је седам дана уочи Ел Класика отишао на одмор у Италију умјесто да у Мадриду санира повреду задње ложе. Навијаче је посебно увриједио призор њихове звијезде како ужива на одмору док су се Винисијус Жуниор и Џуд Белингем борили против Еспањола.
Јасно је да је Мбапе изгубио поштовање многих навијача, а његов учинак на терену није био довољан да се пређе преко његових испада. Реал Мадрид није освојио ниједан велики трофеј откако је стигао на Бернабеу. Под уговором је до љета 2029. године, а Трансфермаркт (Transfermarkt) га процјењује на 200 милиона евра.
