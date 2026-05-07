Радић за АТВ: Подржавамо умањење нотарских трошкова за куповину прве некретнине

Славиша Ђурковић
07.05.2026 09:17

1
Фото: Pixabay

Предсједник нотарске коморе Републике Српске Борислав Радић каже за АТВ да подржава иницијативу СНСД-а да се умање цијене нотарских услуга младим брачним паровима при куповини прве некретнине и вјерује да ће се убрзо доћи до прихватљивог рјешења.

"Ова иницијатива што се тиче нотара и Нотарске коморе је добродошла. Подржавамо иницијативу и вјерујем да ћемо наћи рјешење да и млади брачни парови могу остварити овај попуст. То је све у правцу овога што ради ИРБ са смањењем каматних стопа, што се покушава кроз измјене закона о ПДВ-у да се омогући поврат ПДВ-а за куповину прве некретнине, тако да је ова иницијатива иде у том правцу да се помогне младим брачним паровима да формирају породицу, да остану овдје и што лакше ријеше своје стамбено питање. Вјерујем да имамо могућности да врло брзо и врло једноставно дођемо до таквог рјешења", каже Радић.

Иницијативу подржала Влада Републике Српске

Влада Републике Српске

Република Српска

Подржана иницијатива СНСД-а: Смањење нотарских услуга за младе брачне парове при куповини прве некретнине

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сматра да треба у што краћем року утврдити одређени проценат умањења награде нотара и дефинисати услове које требају испунити млади брачни парови који купују први стамбени објекат, те тражи од Министарства правде и Нотарске коморе да се хитно укључе у реализацију наведене иницијативе и да рјешења донесу у што краћем року.

Важећим уредбама предвиђена су умањења од 50 одсто за лица која се налазе у стању социјалне потребе, а која су примаоци новчане помоћи, ратни војни инвалиди од I до IV категорије, чланови породице погинулих и несталих бораца Републике Српске, жртве ратне тортуре, цивилна лица са инвалидитетом која су корисници права на личну инвалиднину, лица која болују од ријетких болести и дјеца без родитељског старања.

Подсјетимо, Градски одбор СНСД-а Бањалука упутио је иницијативу за Измјене и допуне Закона о нотарској служби у Републици Српској и Уредбе о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској, чиме би младим брачним паровима биле умањене цијене нотарских услуга при куповини прве некретнине.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

