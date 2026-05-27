Флин: Ми из Института Голд смо дио рјешења и имамо велики утицај

Аутор:АТВ
Коментари:1
Бивши амерички савјетник за државну безбједност генерал Мајкл Флин рекао је да су представници Института за међународну стратегију "Голд" дио рјешења, да гласови људи који су дошли у Бањалуку значе много и да они имају велики утицај.
Флин је позвао учеснике Европског самита у Бањалуци да искористе скуп и изврше утицај на личном плану и у заједницама којима припадају.
"Искористите ово вријеме које имате у Бањалуци да извршите утицај", рекао је Флин на пријему уочи отварања скупа.
Он је захвалио предсједнику Републике Српске Синиши Карану за гостопримство и оцијенио да је његово присуство "одраз лидерства које нешто значи и које види другачију будућност".
Флин је оцијенио да није било лако организовати овакав скуп у Бањалуци, пошто су се окупили стручњаци из свих дијелова Европе, САД и других дијелова свијета.
Описујући Институт за међународну стратегију "Голд", Флин је рекао да је то организација која "има утицај" и да у овом тренутку има око 40 сарадника из цијелог свијета.
"Сви ми из Института за међународну стратегију `Голд` препознајемо да смо дио рјешења. Наши гласови, нарочито од људи које смо довели овдје, значе много. Ми имамо велики утицај", рекао је Флин, а преноси Срна.
Флин је потом представио поједине сараднике из Института, међу којима су Ели Голд, којег је описао као особу високог интегритета, те Гери Рејбан, за којег је рекао да је "велики патриота и велики бизнисмен из САД".
Потом је, између осталих, представио и Роба Руса, који ће бити један од главних контаката Института "Голд" у Европи.
Флин је рекао да не треба обраћати пажњу на медије, јер ће они "увијек покушати све да омаловаже".
Пријему су присуствовали српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић, предсједник Голд института за међународну сарадњу Ели Голд, те предсједник Института "Голд" Јана Лончар.
На Европском самиту о економији и безбједности у Бањалуци сутра се очекује више од 100 учесника из више од 20 земаља, а ријеч је о истакнутим појединцима из свијета бизниса, безбједности, дипломатије и политике.
