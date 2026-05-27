Невјероватан снимак из села код Кнежева: Медвједићи у акцији

У селу Бастаји, на подручју општине Кнежево, забиљежен је риједак и изузетно симпатичан призор који никога не оставља равнодушним - два мала мечета која уче своје прве "планинарске" кораке.
На снимку се јасно виде два радознала младунчета која су се, показујући завидну спретност, попела високо на дрво. Док су малишани "истраживали" шуму, тло је контролисала њихова мајка.
Медвједица је стрпљиво и будно стајала испод дрвета, ни на тренутак не испуштајући из вида своје разигране потомке.
Упозорење за мјештане и пролазнике: Иако овај призор изгледа идилично и подсјећа на сцене из цртаних филмова, стручњаци подсјећају да су медвједице с младунчадима изузетно опрезне и заштитнички настројене. Ако се нађете у сличној ситуацији, најбоље је не прилазити и не узнемиравати животиње.
