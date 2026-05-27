Logo
Large banner

Невјероватан снимак из села код Кнежева: Медвједићи у акцији

Аутор:

АТВ
27.05.2026 22:27

Коментари:

0
Невјероватан снимак из села код Кнежева: Медвједићи у акцији
Фото: ATV

У селу Бастаји, на подручју општине Кнежево, забиљежен је риједак и изузетно симпатичан призор који никога не оставља равнодушним - два мала мечета која уче своје прве "планинарске" кораке.

Прва лекција из пењања

На снимку се јасно виде два радознала младунчета која су се, показујући завидну спретност, попела високо на дрво. Док су малишани "истраживали" шуму, тло је контролисала њихова мајка.

Медвједица је стрпљиво и будно стајала испод дрвета, ни на тренутак не испуштајући из вида своје разигране потомке.

Упозорење за мјештане и пролазнике: Иако овај призор изгледа идилично и подсјећа на сцене из цртаних филмова, стручњаци подсјећају да су медвједице с младунчадима изузетно опрезне и заштитнички настројене. Ако се нађете у сличној ситуацији, најбоље је не прилазити и не узнемиравати животиње.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Медвјед

Кнежево

животиња

medvjedić

природа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Глумац Метју Пери.

Сцена

Лични асистент Метјуа Перија осуђен на 41 мјесец затвора

2 ч

0
mačka uši položaj ušiju kod mačke ponašanje kod mačke

Занимљивости

Шта положај ушију мачке говори о њеном расположењу

2 ч

0
Становници да се евакуишу: Израел прогласио дио јужног Либана за борбену зону

Свијет

Становници да се евакуишу: Израел прогласио дио јужног Либана за борбену зону

2 ч

0
Вељко Пауновић

Фудбал

Пауновић у посљедњи час промијенио списак и позвао дебитанта

3 ч

0

Више из рубрике

mačka uši položaj ušiju kod mačke ponašanje kod mačke

Занимљивости

Шта положај ушију мачке говори о њеном расположењу

2 ч

0
Звао молера да окречи стан од 60 квадрата, а цијена га изненадила: "Да ли је ово нормално"

Занимљивости

Звао молера да окречи стан од 60 квадрата, а цијена га изненадила: "Да ли је ово нормално"

6 ч

1
Машина за прање веша

Занимљивости

Теолог покренуо расправу на мрежама: Да ли се на црвено слово раде кућни послови?

11 ч

1
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 27. мај: Шта нам звијезде данас поручују?

16 ч

0

  • Најновије

23

10

Трофеј иде у Енглеску: Кристал Палас освојио Конференцијску лигу

23

07

Нови сточарски див: Гради се комплекс за 22 хиљаде говеда

22

57

"СНСД има више од 40 одсто подршке, комплетна опозиција испод 30 одсто"

22

52

Јанша потврдио: Постигнут коалициони договор

22

48

Уз овај трик добићете најхрскавији помфрит из рерне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner