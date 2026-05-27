Становници да се евакуишу: Израел прогласио дио јужног Либана за борбену зону

Аутор:АТВ
Коментари:0
Израелска војска прогласила је нови дио јужног Либана за борбену зону и саопштила да би становници требали да се преселе из те области на сјевер.
Војска је упозорила да ће снажно дјеловати против либанске оружане групе Хезболах у тој зони.
"Савјетујемо становницима јужног Либана да се евакуишу сјеверно од ријеке Захрани, јер се сва подручја јужно од ријеке сматрају борбеном зоном", наводи се у објави на "Иксу".
Ријека Захрани тече од истока ка западу, око 40 километара сјеверно од границе Израела са Либаном. Либанска територија јужно од ријеке има површину од око 2.000 километара квадратних.
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је раније да Израел треба да предузме даље акције у Либану да би заштитио заједнице на сјеверу Израела од Хезболаха, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
1 д0
Свијет
2 д0
Свијет
6 д0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
22
11
22
04
21
54
21
51
21
44
Тренутно на програму