Logo
Large banner

Становници да се евакуишу: Израел прогласио дио јужног Либана за борбену зону

Аутор:

АТВ
27.05.2026 21:24

Коментари:

0
Становници да се евакуишу: Израел прогласио дио јужног Либана за борбену зону

Израелска војска прогласила је нови дио јужног Либана за борбену зону и саопштила да би становници требали да се преселе из те области на сјевер.

Војска је упозорила да ће снажно дјеловати против либанске оружане групе Хезболах у тој зони.

"Савјетујемо становницима јужног Либана да се евакуишу сјеверно од ријеке Захрани, јер се сва подручја јужно од ријеке сматрају борбеном зоном", наводи се у објави на "Иксу".

Ријека Захрани тече од истока ка западу, око 40 километара сјеверно од границе Израела са Либаном. Либанска територија јужно од ријеке има површину од око 2.000 километара квадратних.

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је раније да Израел треба да предузме даље акције у Либану да би заштитио заједнице на сјеверу Израела од Хезболаха, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Либан

Израел

Хезболах

Бењамин Нетанјаху

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

САД нуде награду до 10 милиона долара за информације о финансирању Хезболаха

Свијет

САД нуде награду до 10 милиона долара за информације о финансирању Хезболаха

4 ч

0
Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху говори током конференције за новинаре у Јерусалиму, у четвртак, 19. марта 2026. године.

Свијет

Нетанјаху: Израелској војсци наложено да појача нападе на Хезболах

1 д

0
ИДФ покренуо нове ударе на Хезболах

Свијет

ИДФ покренуо нове ударе на Хезболах

2 д

0
Вашингтон увео нове санкције особама и компанијама због сарадње са Хезболахом

Свијет

Вашингтон увео нове санкције особама и компанијама због сарадње са Хезболахом

6 д

0

Више из рубрике

Трамп: Нико неће контролисати Хормушки мореуз, санкције Ирану остају

Свијет

Трамп: Нико неће контролисати Хормушки мореуз, санкције Ирану остају

1 ч

0
Мистерија у Бечу: Уже у степеништу, ученица у коми, ухапшен Швеђанин

Свијет

Мистерија у Бечу: Уже у степеништу, ученица у коми, ухапшен Швеђанин

1 ч

0
Полицијско ауто

Свијет

Мајка убила двоје дјеце и себе након што је пуцала на мужа и његову љубавницу: Хорор у САД-у

2 ч

0
Ебола се мора зауставити прије него што стигне у САД

Свијет

Ебола се мора зауставити прије него што стигне у САД

2 ч

0

  • Најновије

22

11

Додик: Иза заједничког текста Билта и Петрича о гашењу ОХР-а крије се веома опасна теза

22

04

Ковачевић: Шмит више нема подршку за било какве одлуке

21

54

Лични асистент Метјуа Перија осуђен на 41 мјесец затвора

21

51

Флин: Ми из Института Голд смо дио рјешења и имамо велики утицај

21

44

Шта положај ушију мачке говори о њеном расположењу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner