Logo
Large banner

Вашингтон увео нове санкције особама и компанијама због сарадње са Хезболахом

Аутор:

АТВ
21.05.2026 22:15

Коментари:

0
Вашингтон увео нове санкције особама и компанијама због сарадње са Хезболахом
Фото: Brett Sayles/Pexels

Администрација америчког предсједника Доналда Трампа ставила је на листу санкционисаних девет лица и једну компанију због сарадње са терористичком организацијом Хезболах из Либана.

"Хезболах представља пријетњу миру и стабилности на Блиском истоку. Министарство финансија ће радити на томе да ове терористе искључи из глобалног финансијског система како би Либан поново добио прилику да буде миран и просперитетан", навео је амерички министар финансија Скот Бесент у саопштењу.

преговори Иран-Америка

Свијет

Кључни сати: Нацрт споразума Иран - САД чека објаву

У саопштењу се додаје да је Министарство увело санкције компанији "Јуд", наводећи да она помаже у претварању златних резерви Хезболаха у расположива средства како би се помогла обнова организације након низа напада САД и Израела.

Хезболах већ дуго одбацује америчке санкције, тврдећи да оне доприносе економској кризи у Либану и да највише погађају цивилно становништво.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вашингтон

Америка

санкције

Хезболах

Либан

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Звезда - Партизан, полуфинале АБА лиге

Кошарка

Партизан потпуно размонтирао Звезду за финале АБА лиге

1 ч

0
Чинија зрелих трешања стоји на огради балкона са спољашњом позадином.

Здравље

Опрез: Људи са овим здравственим проблемима не би требало да једу вишње

1 ч

0
Предсједник ХЗД-а Драган Човић

БиХ

Човић: Трећи ентитет је званичан захтјев 35 година

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Показала средњи прст мужу и свекру па папрено кажњена

1 ч

0

Више из рубрике

Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Свијет

Кључни сати: Нацрт споразума Иран - САД чека објаву

1 ч

0
Петер Мађар гестикулира док разговара са медијима у Будимпешти, Мађарска, у понедељак, 13. априла 2026. године, након што је побиједио странку премијера Виктора Орбана на парламентарним изборима у земљи.

Свијет

Мађар најавио заокрет Европе према Русији

1 ч

0
Мајка ухапшена након што је у шуми оставила двоје дјеце: Ужас у Португалу

Свијет

Мајка ухапшена након што је у шуми оставила двоје дјеце: Ужас у Португалу

3 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин држи говор учесницима церемоније додјеле награда у Кремљу у Москви, у четвртак, 21. маја 2026. године.

Свијет

Путин: Москва неће учествовати у трци у наоружању

3 ч

0

  • Најновије

22

56

Потресни детаљи истраге: Тијело Александра Нешовића Баје паљено прије него што је заливено бетоном

22

56

Саобраћајка у Бањалуци: Аутомобил завршио у каналу

22

49

Док цијене трешања дивљају, воћар из БиХ даје свима да их беру бесплатно

22

46

За ове знакове слиједи најбољи период: Имаће невјероватну срећу у свим пољима

22

43

Ужас на ауто-путу: Возачи прелазили преко жене, мислили да је торба

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner