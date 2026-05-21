Вашингтон увео нове санкције особама и компанијама због сарадње са Хезболахом

Аутор:АТВ
Коментари:0
Администрација америчког предсједника Доналда Трампа ставила је на листу санкционисаних девет лица и једну компанију због сарадње са терористичком организацијом Хезболах из Либана.
"Хезболах представља пријетњу миру и стабилности на Блиском истоку. Министарство финансија ће радити на томе да ове терористе искључи из глобалног финансијског система како би Либан поново добио прилику да буде миран и просперитетан", навео је амерички министар финансија Скот Бесент у саопштењу.
Свијет
Кључни сати: Нацрт споразума Иран - САД чека објаву
У саопштењу се додаје да је Министарство увело санкције компанији "Јуд", наводећи да она помаже у претварању златних резерви Хезболаха у расположива средства како би се помогла обнова организације након низа напада САД и Израела.
Хезболах већ дуго одбацује америчке санкције, тврдећи да оне доприносе економској кризи у Либану и да највише погађају цивилно становништво.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
22
56
22
56
22
49
22
46
22
43
Тренутно на програму