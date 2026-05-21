Мађар најавио заокрет Европе према Русији

Мађарски премијер Петер Мађар изјавио је да мисли да ће се, када се сукоб у Украјини заврши, цијела Европска унија вратити куповини руског гаса јер је јефтинији од оног који се испоручује преко Балтичког мора.
Он је у интервјуу за пољски лист "Ржечпосполита” рекао да планира да ради на диверсификацији куповине енергије и да ће обратити посебну пажњу на обезбјеђивање безбједности снабдијевања, водећи рачуна о цијенама сировина.
На констатацију листа да Мађарска наставља да увози гас и нафту из Русије, што помаже у финансирању сукоба са Украјином Мађар је казао дасе након побједе његове странке Тиса на изборима у Мађарској географија није промијенила.
"Русија ће остати тамо гдје јесте. Баш као Мађарска и Пољска. Добио сам мандат од мађарског народа да постигнем највећу могућу диверсификацију наших извора енергије, са посебним нагласком на обезбјеђивање безбједности снабдијевања. Али и да узмем у обзир цијену сировине", рекао је Мађар.
Он је истакао да је течни природни гас који се пумпа преко Балтичког мора, кроз Пољску и Словачку, знатно скупљи од гаса увезеног из Румуније, Русије или Аустрије.
Говорећи о понуди Пољске да искористи прилику за куповину америчког течног природног гаса (ТПГ), Мађар је изјавио да је спреман да преговара о том питању, али да исход преговора не зависи само од Варшаве.
"Наравно, започећемо преговоре. И желимо да сарађујемо. Премијер Доналд Туск је рекао да ће учинити све што је могуће да снизи ову цијену, да ову понуду учини што конкурентнијом. Али то не зависи само од Пољске, већ и од САД и од тржишта гаса“, рекао је мађарски премијер.
Упитан да ли Мађарска за три године више неће да купује руски гас или нафту и констатацију да је то политика ЕУ, мађарски премијер је рекао да то зна, али да мисли да ће се политика ЕУ значајно промијенити након завршетка рата.
"Надајмо се да ће се то десити веома брзо. Морамо бити конкурентни, Мађарска, Пољска. А за то су ниже цијене енергије неопходне. Веома сам прагматичан у том погледу. Знам да ме због тога критикују. Разумијем ову критику. И иако ми се не свиђа, прихватам је. Али једноставно желим не само сигурност снабдијевања већ и ниже цијене", нагласио је Мађар.
Он је рекао да је ово његов мандат који је добио од мађарског народа.
"Али не намјеравам да превише претјерујем. Желимо да се фокусирамо на данашња питања, на преговоре о фондовима ЕУ", додао је Мађар.
