Logo
Large banner

Трамп: Вашингтон ће преузети уранијум од Техерана

Аутор:

АТВ
21.05.2026 19:18

Коментари:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током догађаја о ублажавању федералног правила о расхладним средствима, у Овалном кабинету Бијеле куће, у четвртак, 21. маја 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Предсједник САД Доналд Трамп обећао је да ће Сједињене Државе на крају преузети иранске залихе високо обогаћеног уранијума.

"Узећемо га. Не треба нам, не желимо га. Вјероватно ћемо га уништити након што га преузмемо, али им нећемо дозволити да га задрже", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: СНСД је побједник избора

Он је подсјетио да је преузимање уранијума дио главног циља америчке војне интервенције - да се Техерану онемогући развијање нуклеарног оружја.

Вјерује се да Иран посједује више од 400 килограма високо обогаћеног уранијума, за који је Трамп изјавио раније да је закопан испод рушевина након америчких и израелских ваздушних удара прошле године.

Lisice

Србија

Ухапшеним Србима у Грачаници одређен притвор

Врховни вођа Ирана Моџтаба Хамнеи издао је раније директиву да се залихе уранијума, који је близу нивоа потребног за производњу нуклеарног оружја, не смију износити у иностранство.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

Техеран

Уранијум

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сједница ГО СНСД-а у Бањалуци

Република Српска

Завршена сједница Главног одбора СНСД-а: Подршка споразуму коалиције

2 ч

5
Превозници протестују

Друштво

Виза "Д" важан корак за превознике, олакшање и за привреду

2 ч

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Регион

Мушкарац из Србије погинуо у Црној Гори: Ухапшена једна особа

2 ч

0
Полиција спашава жену од утапања из ријеке Требишњицње.

Градови и општине

Требињски полицајци спасили жену од утапања

2 ч

0

Више из рубрике

Полиција Њемачке

Свијет

Иран планирао низ напада у Њемачкој: Подигнуте оптужнице против двојице мушкараца

2 ч

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Свијет

Стручњаци упозоравају: Хиљаде људи у ризику од еболе, свијет види само ''врх леденог бријега''

2 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Дјевојчица преминула у аутомобилу од топлотног удара, отац заборавио на њу: Ужас у Шпанији

4 ч

0
Бјелоруски председник Александар Лукашенко говори официрима како присуствује заједничким нуклеарним вјежбама које одржавају руске и бјелоруске оружане снаге у Асиповичком округу Белорусије, четвртак, 21. мај 2026.

Свијет

Лукашенко демантовао Зеленског: Бјелорусија се не укључује у сукоб

5 ч

0

  • Најновије

21

24

Хрватска уводи доживотни затвор?

21

19

Тришић Бабић: СНСД најјача политичка снага у Српској, потврдићемо побједу

21

09

Сутра је љетни Свети Никола: Један обичај се односи посебно на дјецу

21

08

Српска домаћин Симпозијума о аритмијама

21

05

Опасно је: Велики дио Балкана у наранџастом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner