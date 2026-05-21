Трамп: Вашингтон ће преузети уранијум од Техерана

Предсједник САД Доналд Трамп обећао је да ће Сједињене Државе на крају преузети иранске залихе високо обогаћеног уранијума.
"Узећемо га. Не треба нам, не желимо га. Вјероватно ћемо га уништити након што га преузмемо, али им нећемо дозволити да га задрже", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.
Он је подсјетио да је преузимање уранијума дио главног циља америчке војне интервенције - да се Техерану онемогући развијање нуклеарног оружја.
Вјерује се да Иран посједује више од 400 килограма високо обогаћеног уранијума, за који је Трамп изјавио раније да је закопан испод рушевина након америчких и израелских ваздушних удара прошле године.
Врховни вођа Ирана Моџтаба Хамнеи издао је раније директиву да се залихе уранијума, који је близу нивоа потребног за производњу нуклеарног оружја, не смију износити у иностранство.
(СРНА)
