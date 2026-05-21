Народ прича: Породица Бановић

Извор:

АТВ

21.05.2026 20:00
Биљана нас овог петка води у Кнежево, општину коју красе вриједни људи, свјеж планински ваздух, чисте ријеке и пространи пашњаци.

Управо на тим пашњацима овчарство није само посао, већ истински начин живота. Наша Биљана Стокић посјетила је село Влатковићи и донијела једну управо такву, топлу људску причу. Упознаћемо седмочлану породицу Бановић, која с љубављу чува своје стадо, али и дугу традицију овог краја.

Путујемо и откривамо приче и људе из цијеле Српске, од Новог Града до Требиња, које ће вам загријати срце. Показаћемо вам како живи наш народ, обичан човјек, како изгледа његова свакодневица и шта његово срце прича о прошлости и дједовини.

Емисију уређује и води Биљана Стокић.

'Народ прича са Биљаном Стокић' петком у 20 часова и 10 минута.

