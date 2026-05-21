Ово је традиционални поздрав на Спасовдан

Аутор:АТВ
Празник Вазнесења Господњег, у народу дубоко укоријењен као Спасовдан, православни вјерници прослављају увијек у шесту седмицу након Васкрса.
С обзиром на то да је васкршњи датум промјенљив, и овај празник се помјера, али се без изузетка обиљежава у четвртак, тачно четрдесет дана послије Христовог васкрсења.
Спасовдан се у хришћанском свијету доживљава као један од најрадоснијих датума, јер симболизује тренутак када се Исус Христос, након четрдесетодневног подучавања апостола о ширењу вјере, узнео на небо.
Овај чин представља коначну потврду тријумфа живота над смрћу и уврштен је у ред десет најважнијих празника посвећених Господу.
Према вјеровању, Христос је тим чином сјео са десне стране Оца, завршивши своју земаљску мисију спасења људског рода.
Иако је општепознато да се вјерници од Васкрса па све до овог дана поздрављају ријечима “Христос васкрсе”, сам Спасовдан доноси специфичне форме честитања које су се кроз вијекове очувале у српској традицији. Дух празника налаже употребу посебних ријечи које призивају божанску заштиту.
Уобичајено је било да се упути поздрав: “Спаси Бог”, на шта би се отпоздрављало речима: “На спасење Христово, дај Боже”. У неким деловима Србије и данас се може чути стари зазив: “Свети Спасе, спаси душе наше”. Ови поздрави нису само формалност, већ дубоки израз наде вјерника у духовно спасење и милост.
Поред вјерског значаја, овај празник је богат народним веровањима и обичајима, често упоређиван са Ђурђевданом по снази традиције. Многи домови прослављају Спасовдан као крсну славу, а он је и завјетна слава бројних градова и села.
Празнични ручак обавезно укључује традиционална јела попут јагњетине и цицваре, док се јагоде сматрају обавезним воћем на трпези.
Вјерује се да је ово дан када су небо и земља посебно повезани, па се народ нарочито усрдно моли за здравље укућана, мир у дому и опште благостање, верујући да ће молитве упућене на овај “најсрећнији дан” бити услишене, преноси Курир.
