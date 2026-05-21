Опасно је: Велики дио Балкана у наранџастом

21.05.2026 21:05

Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) Србије управо је упозорио да се у петак и суботу на подручју Србије очекују краткотрајне временске непогоде.

Како истичу из РХМЗ, у петак и суботу биће промјењиво и нестабилно, мјестимично са кишом, пљусковима и грмљавином.

Послије подне могу бити локално израженији уз краткотрајну појаву суградице и града и јак, краткотрајно и олујни сјеверни и сјеверозападни вјетар и то са већом вјероватноћом појаве у централној, источној и југоисточној Србији.

Упаљен наранџасти метеоаларм

Наранџасти метеоаларм, који означава опасно вријеме, у петак ће бити на снази у Шумадији, Поморављу, источној и југоисточној Србији.

У недјељу (24.05.) и наредне седмице (од 25.05.) топлије, од 23 до 30 степени Целзијуса и претежно сунчано, док ће уз промјењиву облачност краткотрајна киша или пљусак са грмљавином бити рјеђа појава, и то углавном у брдско - планинским предјелима.

