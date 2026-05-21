Објављени снимци извлачења бурета у којем је тијело Нешовића

АТВ
21.05.2026 19:52

У бурету пронађено тијело Александра Нешовића Баје
Фото: Screenshot

Новинар Младен Мијатовић на свом инстаграм профилу објавио је снимак отварања бурета са тијелом за које се сумња де је убијени Александар Нешовић.

Како се види на снимку, форензичари покушавају да отворе метално буре у присуству инспектора и тужилаца.

У једној од својих објава Младен Мијатовић је написао:

"У атару села Јарковац код Инђије пронађено закопано буре са тијелом убијеног Александра Нешовића Баје. Тијело је било преливено бетоном. Од првог дана у потрази и истрази ангажовани УКП, Жандармерија, САЈ, Полицијска бригада, ватрогасци-спасиоци, Војска Србије", навео је Мијатовић.

Како је "Информер" јавио, полиција у присуству тужилаца Вишег јавног тужилаштва у Београду и полиције у Инђији, пронашла је тијело за које се сумња да је Александар Нешовић.

Према првим незваничним информацијама тијело је пронађено склупчано у бурету.

Тим поводом се огласило и ВЈТ.

"У једном бурету, које је откопано на територији општине Инђија у присуству јавних тужилаца Вишег јавног тужилаштва у Београду, полиције и форензичара, пронађено је тијело за које се вјерује да би могло да припада оштећеном А.Н, за којим се трагало. По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду тијело ће бити послато ради обављања обдукције на Институт за судску медицину у Београду, као и ради ДНК вјештачења", навело је Тужилаштво.

Нешовићева супруга је навела коју марку веша је он носио у вријеме убиства, а што се поклапа са оним што је пронађено на терену.

Подсјетимо, Александар Нешовић је убијен 12. маја у ресторану на Сењаку и од 13. маја трага се за његовим тијелом.

