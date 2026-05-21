Logo
Large banner

Познато када Новак Ђоковић креће у поход на Ролан Гарос

Аутор:

АТВ
21.05.2026 20:32

Коментари:

0
Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Andrew Medichini

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић прво коло Ролан Гароса против домаћег играча Ђованија Мпешија Перикара, а сада је познато и када ће на терен.

Наиме, српски тенисер и четврти на АТП листи играће против Француза у недјељу, према доступним информацијама другог Грен слема сезоне.

илу-веш машина-машина за прање веша

Савјети

Стручњак открио највећу грешку при прању црне одјеће

Заједно ће са Новаком играти истог дана још два српска тенисера Миомир Кецмановић (против Фабијана Марожана) и Хамад Међедовић (у дуелу са Јаником Ханфманом.

Тако је одређено да ће у недјељу играти тај дио жријеба у којем се налази и Новак Ђоковић.

Подсјетимо, већ у трећем колу, уколико успјешно преброди прва два, Ђоковић би могао да се састане са Дином Прижмићем. Хрватски тенисер га је савладао у Риму, а његов противник прије дуела са Новаком могао би да буде Жоао Фонсека.

Славина

Бања Лука

Неколико бањалучких улица биће без воде

Уколико Новак Ђоковић прође до осмине финала, тамо ће га чекати Норвежанин Каспер Руд. Избјегао је српски тенисер Јаника Синера, док би у полуфиналу могао на путу да му стоји Александер Зверев.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Новак Ђоковић

Ролан Гарос

тенис

Ролан Гарос 2026

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Српски тенисер Новак Ђоковић реагује након освајања поена против хрватског Дина Призмића током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису, у Риму, у петак, 8. маја 2026. године.

Тенис

Ђоковић избјегао Синера до финала Ролан Гароса

6 ч

2
Новак Ђоковић враћа лопту Дину Призмићу током меча на Отвореном тениском турниру Италије у Риму, петак, 8. маја 2026.

Тенис

Ђоковић изазвао еуфорију у Паризу, један детаљ ипак брине

1 д

2
Тениска лоптица

Тенис

Побуна тенисера на Ролан Гаросу – одлазе послије 15 минута

1 д

0
Белорускиња Арина Сабаленка враћа лопту Румункињи Сорани Цирстеи током њиховог меча на Отвореном првенству Италије у тенису у Риму, у суботу, 9. маја 2026. године.

Тенис

Арина проговорила о бившем дечку који је пао са 23. спрата: Свађала сам се са полицијом, будим се у сузама

1 д

0

  • Најновије

21

24

Хрватска уводи доживотни затвор?

21

19

Тришић Бабић: СНСД најјача политичка снага у Српској, потврдићемо побједу

21

09

Сутра је љетни Свети Никола: Један обичај се односи посебно на дјецу

21

08

Српска домаћин Симпозијума о аритмијама

21

05

Опасно је: Велики дио Балкана у наранџастом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner