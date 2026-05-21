Познато када Новак Ђоковић креће у поход на Ролан Гарос

Најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић прво коло Ролан Гароса против домаћег играча Ђованија Мпешија Перикара, а сада је познато и када ће на терен.
Наиме, српски тенисер и четврти на АТП листи играће против Француза у недјељу, према доступним информацијама другог Грен слема сезоне.
Заједно ће са Новаком играти истог дана још два српска тенисера Миомир Кецмановић (против Фабијана Марожана) и Хамад Међедовић (у дуелу са Јаником Ханфманом.
Тако је одређено да ће у недјељу играти тај дио жријеба у којем се налази и Новак Ђоковић.
Подсјетимо, већ у трећем колу, уколико успјешно преброди прва два, Ђоковић би могао да се састане са Дином Прижмићем. Хрватски тенисер га је савладао у Риму, а његов противник прије дуела са Новаком могао би да буде Жоао Фонсека.
Уколико Новак Ђоковић прође до осмине финала, тамо ће га чекати Норвежанин Каспер Руд. Избјегао је српски тенисер Јаника Синера, док би у полуфиналу могао на путу да му стоји Александер Зверев.
Men's Singles matches scheduled for SUNDAY at #RolandGarros:— José Morgado (@josemorgado) May 21, 2026
Includes Djokovic, Zverev, Fritz, Fonseca and Borges. pic.twitter.com/7aLn03SJrx
