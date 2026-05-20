Побуна тенисера на Ролан Гаросу – одлазе послије 15 минута

Аутор:

АТВ
20.05.2026 18:04

Фото: АТВ

Најбољи свјетски играчи планирају да протестују због новчаних награда смањењем медијских активности на Ролан Гаросу.

Играчи изабрани да учествују у дружењу са медијима, у петак, напустиће салу након 15 минута, што симболизује да Грен слем турнири у просеку издвајају 15% својих прихода за наградни фонд.

Остали играчи ће одбити да обаве додатне интервјуе са главним партнерима турнира, "ТНТ Спортсом" и "Јуроспортом".

Играчи су одлучили да вантеренске активности смање на минимум. Проучили су правила турнира и закључили да неће бити кажњени све док испуњавају уговорне обавезе да обаве кратак интервју послије сваког меча.

Водећих 20 тенисера и тенисерки, укључујући Новака Ђоковића, Јаника Синера, Арину Сабаленку и Коко Гоф, у спору су са Грен слемовима јер сматрају да имају недовољан удио у растућим приходима турнира.

Наградни фонд Ролан Гароса је порастао за 9,5% у односу на прошлу годину, али су исто тако приходи порасли за 14%, што значи да се удио у приходима играча заправо смањио.

Играчи захтијевају од Грен слем турнира, да као АТП и ВТА тур, изједначена на 22% удјела у приходима.

Ролан Гарос је на програму од 24. маја до 7. јуна, преноси "Б92".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

