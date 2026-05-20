Logo
Large banner

Историјски тренутак за Србе: Појас Пресвете Богородице стигао у Београд послије 650 година

Аутор:

АТВ
20.05.2026 17:43

Коментари:

0
Појас Пресвете Богородице
Фото: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Главни град Србије од данас је центар једног од највећих духовних и историјских догађаја у новијој историји наше Цркве.

У Храму Светог Саве биће уприличен свечани дочек Појаса Пресвете Богородице - једине сачуване реликвије из земаљског живота Мајке Божије, која је у нашу земљу стигла са Свете Горе први пут након пуних 650 година.

Ова непроцјењива светиња стигла је око 16 сати на београдски аеродром, гдје су је дочекали црквени и државни врх, патријарх Порфирије и предсједник Александар Вучић.

Светиња која је некада била у посједу светог кнеза Лазара, биће изложена вјерницима у наредних девет дана, а у четвртак ће предводити традиционалну Спасовданску литију централним градским улицама.

Према црквеном предању, Појас је исплела сама Богородичина мајка, Света Ана, од камиље длаке. Након смрти и Успења Пресвете Богородице, она је овај појас предала апостолу Томи као свједочанство свог вазнесења на небо. То је уједно и једина сачувана материјална драгоцјеност из њеног земаљског живота.

Чудесна историјска путовања

Вијековима је Појас чуван у Јерусалиму, а потом у Цариграду, гдје је био смештен у златни ковчег у цркви Влахерна.

Током историје, Појас је дијељен на неколико дијелова које су византијски цареви носили у ратне походе као штит.

Дубока веза са српском историјом и кнезом Лазаром

Мало људи зна да је Појас Пресвете Богородице био у директном поседу српске владарске династије.

Након пада Византије, један велики дио Појаса припао је светом кнезу Лазару Хребељановићу.

Кнез Лазар је ову светињу, заједно са комадом Часног Крста, касније поклонио манастиру Ватопед, гдје се она и данас чува са највећим поштовањем.

Зато је долазак ове реликвије у Србију заправо њен повратак на просторе гдје је некада давно чувана.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Појас Пресвете Богородице

Богородица

Црква

Српска православна црква

Београд

Србија

Појас Богородице Београд

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Нови Пазар, мјесто гдје је дјечак возио електрични тротинет те изненада излетио испред аутомобил

Србија

Стравичан снимак из Новог Пазара: Секунде дијелиле дјечака од трагедије

3 ч

0
Ђаци бјеже од овог занимања: Плата и до 2.500 евра мјесечно, али клупе празне

Србија

Ђаци бјеже од овог занимања: Плата и до 2.500 евра мјесечно, али клупе празне

4 ч

0
Састанак Додика и Вучића: У наредним данима важне одлуке

Србија

Састанак Додика и Вучића: У наредним данима важне одлуке

9 ч

4
Списак 10 доказа у случају убиства Нешовића: Ко је чистио крв?

Србија

Списак 10 доказа у случају убиства Нешовића: Ко је чистио крв?

10 ч

0

  • Најновије

19

46

Нова права за хероје Српске: Стижу већа примања за борце

19

43

Туга потресла српски спорт: Преминуо Милош Медић

19

39

Трамп: Једино питање је да ли ћемо "завршити посао"

19

30

"Уставни суд БиХ мора да се држи Устава и закона"

19

25

Познато када почиње нови круг преговора Ирана и САД-а

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner