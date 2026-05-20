Историјски тренутак за Србе: Појас Пресвете Богородице стигао у Београд послије 650 година

Главни град Србије од данас је центар једног од највећих духовних и историјских догађаја у новијој историји наше Цркве.
У Храму Светог Саве биће уприличен свечани дочек Појаса Пресвете Богородице - једине сачуване реликвије из земаљског живота Мајке Божије, која је у нашу земљу стигла са Свете Горе први пут након пуних 650 година.
Ова непроцјењива светиња стигла је око 16 сати на београдски аеродром, гдје су је дочекали црквени и државни врх, патријарх Порфирије и предсједник Александар Вучић.
Светиња која је некада била у посједу светог кнеза Лазара, биће изложена вјерницима у наредних девет дана, а у четвртак ће предводити традиционалну Спасовданску литију централним градским улицама.
Према црквеном предању, Појас је исплела сама Богородичина мајка, Света Ана, од камиље длаке. Након смрти и Успења Пресвете Богородице, она је овај појас предала апостолу Томи као свједочанство свог вазнесења на небо. То је уједно и једина сачувана материјална драгоцјеност из њеног земаљског живота.
Вијековима је Појас чуван у Јерусалиму, а потом у Цариграду, гдје је био смештен у златни ковчег у цркви Влахерна.
Током историје, Појас је дијељен на неколико дијелова које су византијски цареви носили у ратне походе као штит.
Мало људи зна да је Појас Пресвете Богородице био у директном поседу српске владарске династије.
Након пада Византије, један велики дио Појаса припао је светом кнезу Лазару Хребељановићу.
Кнез Лазар је ову светињу, заједно са комадом Часног Крста, касније поклонио манастиру Ватопед, гдје се она и данас чува са највећим поштовањем.
Зато је долазак ове реликвије у Србију заправо њен повратак на просторе гдје је некада давно чувана.
