Бањалучане залудио нови скупоцјени тренд

Профи фотографије са различитих локација, плус сниматељ који се с камером сатима пробија кроз гужву, више нису довољни.
Нови тренд освојио је Бањалучане који не жале пара за снимак свадбе из ваздуха.
Из агенција која се баве овим послом, за "БЛ портал" кажу да све више парова тражи да се њихова свадба снима дроном, јер то даје посебну перспективу вјенчања и славља.
Горан Ратковић из агенције "Angels35 wedding studio", каже да је интересовање огромно и да скоро сви, прије него што их ангажују, постављају исто питање.
“Прво питање које клијент поставља је да ли имате дрон. Овдје се, што се тиче дронова, може снимати без проблема, док у земљама попут Аустрије и Њемачке не смијете дизати дрон уопште, због заштите приватности људи”, објашњава Ратковић за поменути портал.
Додаје да се снимања увијек раде са два сниматеља, а све локације се снимају дроном. Уколико је вјенчање на отвореном, једна камера је фискна, други камерман је покретан, а дрон-оператер кружи дроном и снима из ваздуха све вријеме, како би се постигао што бољи ефекат.
“Пратимо колоне возила и снимамо на земљи, а за то вријеме дрон све прати и снима уласке и изласке из цркве. Дрон може да снима и у салама, ако су довољно високе, односно ако је плафон на три и по метра. Тада дижемо дрон и снимамо први плес, јер дрон том чину даје посебну димензију. Ови нови дронови сада имају зум камере, па онда не морате бити близу да би се добио добар кадар, већ се можете удаљити и снимати”, напомиње Ратковић.
Цијене услуга фотографисања и снимања варирају у зависности од пакета. Ратковић напомиње да се они најскупљи плаћају и до 6.000 КМ.
“Основни пакет је 1.300 КМ, што укључује фотографа и фотобоок. Цијене су код нас 1.300 до 6.000 КМ”, каже он.
Уједно напомиње да формирања цијена у Бањалуци проблематично, прије свега због нелојалне конкуренције. Многи фотографи, објашњава Ратковић, смањују цијену фотографисања на вјенчању на најнижу могућу, јер им је битно да људима испринтају и продају што више слика.
“Они рачунају да ће правити 150-200 слика по 5 КМ, и то им је главни интерес. Зато и јесте тешко причати о цијенама. У Хрватској је другачије. Тамо нема продаје фотографија, само цијена по којој се ради, а клијент пристаје или не пристаје. Овдје се цијене обарају”, каже Ратковић.
