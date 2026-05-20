Logo
Large banner

Нестала млада медицинска сестра Теа

Аутор:

АТВ
20.05.2026 19:00

Коментари:

0
У Загребу нестала медицинска сестра Теа Турина
Фото: нестали.хр

Узела је униформу за посао и рано ујутро, око 5.40, сјела у ауто и запутила се у Загреб гдје ради као медицинска сестра у КБ Дубрава.

Теи Турини из Володера крај Поповаче од тада се изгубио сваки траг, а очајна породица сада моли за било какву информацију која би помогла у њеном проналаску.

Ацо Ђукановић

Регион

Бизнисмену Аци Ђукановићу укинут кућни притвор

Теа је рођена 1999. године, висока је 170 центиметара, има смеђу косу, а у тренутку нестанка одвезла се у бијелом “нисан нотеу” регистарских ознака КТ 959 ИУ.

"Обичан одлазак на посао претворио се у ноћну мору. Код куће је све у реду, она има дијете од годину и по. Узела је медицинску униформу, скувала кафу, ставила је у термос као и обично и кренула. Ништа није упућивало да би нешто учинила", рекла је њена мајка.

Евро

Економија

Земљама Западног Балкана милиони, БиХ још ни цента

Ако неко посједује било какву информацију о Теи, нека позове полицију. Такође, информације можете доставити и путем мејл адресе: nestali@nestali.hr.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Теа Турина потрага

Нестала Теа Турина

Теа Турина

Нестанак

потрага

Хрватска

Загреб

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ацо Ђукановић

Регион

Бизнисмену Аци Ђукановићу укинут кућни притвор

1 ч

0
Признао злочин без трунке кајања: Одређен притвор хладнокрвном убици из Дрниша

Регион

Признао злочин без трунке кајања: Одређен притвор хладнокрвном убици из Дрниша

20 ч

1
Кристијан Алексић признао да је убио Луку: Није показао кајање

Регион

Кристијан Алексић признао да је убио Луку: Није показао кајање

21 ч

0
Достављач убијен 19 година

Регион

Лукин снимак из дјетињства слама срца: ''Не знам шта нас чека, судбина ће одлучити''

1 д

0

  • Најновије

19

46

Нова права за хероје Српске: Стижу већа примања за борце

19

43

Туга потресла српски спорт: Преминуо Милош Медић

19

39

Трамп: Једино питање је да ли ћемо "завршити посао"

19

30

"Уставни суд БиХ мора да се држи Устава и закона"

19

25

Познато када почиње нови круг преговора Ирана и САД-а

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner