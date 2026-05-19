Logo
Large banner

Кристијан Алексић признао да је убио Луку: Није показао кајање

Аутор:

АТВ
19.05.2026 22:12

Коментари:

0
Кристијан Алексић признао да је убио Луку: Није показао кајање
Фото: Facebook / DalmacijaDanas

Кристијан Алексић, осумњичени за убиство 19-годишњег Луке Миловца, у свом исказу признао је кривицу и није изразио кајање. Такође, судија му је одредио истражни затвор.

Ову информацију незванично преноси портал 24сата.хр.

Маја Доган, в.д. жупанијске државне тужитељке, дала је изјаву за медије након завршеног испитивања пред жупанијским државним тужилаштвом.

Туширање

Здравље

Дерматолози савјетују колико често се треба туширати

"Окривљени се активно бранио. Износио је обрану, одговарао на постављена питања. Донесено је рјешење о спровођењу истраге због кривичних дјела тешког убиства и недозвољеног посједовања израде и набављање оружја и експлозивних материја. Након што је рјешење о спровођењу истраге донесено, судији смо поднијели приједлог за одређивање истражног затвора због опасности од бијега, опасности од понављања кривичног дјела и тешких околности овог кривичног дјела. Чекамо заказивање рочишта", закључила је она.

Кристијан Алексић, осумњичен за убиство матуранта Луке Миловца, пред надлежним институцијама у Шибенику активно је износио своју обрану, пренијела је репортерка Ивана Иванда Рожић за РТЛ.

Алексић је у Жупанијско државно тужилаштво довезен нешто послије 14 сати и то у комбију под снажном полицијском пратњом. Уз њега су били полицајци у панциркама, наоружани дугим цијевима и с фантомкама на глави. Осумњичени је имао лисице на рукама, био је обучен у морнарску мајицу те је према згради ходао спуштене главе.

Сабор СПЦ

Србија

Сабор СПЦ забринут за опстанак српског народа на Косову и Метохији

"Шта кажете на оптужбе које вам се стављају на терет", упитала је новинарка. Алексић на питање није одговорио.

Према доступним информацијама, испитивање је трајало око два сата. Познато је и да је Алексићу јуче био додијељен адвокат по службеној дужности, али он се у међувремену повукао из случаја. Данас му је одређена нова адвокатица по службеној дужности, која засад није жељела да даје изјаве.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кристијан Алексић

Дрниш

Убиство

Хрватска

Лука Миловац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фудбалери Борца побједници су 33. издања Купа Републике Српске "др Милан Јелић".

Фудбал

Борац освојио Куп Републике Српске

4 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

Оставила мужа и отишла да живи са љубавником, па пронађена мртва у стану: Ужас у Москви

4 ч

0
Машина за прање веша

Савјети

Један зачин може вратити боју одјећи која је изблиједила

4 ч

0
Одржан састанак између предсједника Савеза средњошколаца Стефана Раковића, предсједника Скупштине Савеза Андреја Средића и предсједника Скупштине града Бања Лука Љубе Нинковића.

Бања Лука

Нинковић пружио подршку даљњем раду Савеза средњошколаца

4 ч

0

Више из рубрике

Достављач убијен 19 година

Регион

Лукин снимак из дјетињства слама срца: ''Не знам шта нас чека, судбина ће одлучити''

7 ч

0
Јанез Јанша на конференцији

Регион

Јанез Јанша поново премијер Словеније?

10 ч

0
Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Црна Гора: Покренута истрага против седам особа због кријумчарења готово двије тоне кокаина

10 ч

0
Љубљана завијена у црно: Аутобус покосио девојку, никоме није јасно како је дошло до трагедије

Регион

Љубљана завијена у црно: Аутобус покосио девојку, никоме није јасно како је дошло до трагедије

10 ч

0

  • Најновије

23

19

Окончана расправа о Приједлогу закона о полицији, наставак сједнице сутра

23

13

"Стамбени кредити за становништво имаће директни пласман преко ИРБ-а"

23

07

Минић: У БиХ само мржња без проблема прелази све границе

22

57

Признао злочин без трунке кајања: Одређен притвор хладнокрвном убици из Дрниша

22

51

Сања Маринковић искрено о естетским корекцијама: ''Злостављају ме јер нисам урадила усне''

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner