Кристијан Алексић признао да је убио Луку: Није показао кајање

Кристијан Алексић, осумњичени за убиство 19-годишњег Луке Миловца, у свом исказу признао је кривицу и није изразио кајање. Такође, судија му је одредио истражни затвор.
Ову информацију незванично преноси портал 24сата.хр.
Маја Доган, в.д. жупанијске државне тужитељке, дала је изјаву за медије након завршеног испитивања пред жупанијским државним тужилаштвом.
"Окривљени се активно бранио. Износио је обрану, одговарао на постављена питања. Донесено је рјешење о спровођењу истраге због кривичних дјела тешког убиства и недозвољеног посједовања израде и набављање оружја и експлозивних материја. Након што је рјешење о спровођењу истраге донесено, судији смо поднијели приједлог за одређивање истражног затвора због опасности од бијега, опасности од понављања кривичног дјела и тешких околности овог кривичног дјела. Чекамо заказивање рочишта", закључила је она.
Кристијан Алексић, осумњичен за убиство матуранта Луке Миловца, пред надлежним институцијама у Шибенику активно је износио своју обрану, пренијела је репортерка Ивана Иванда Рожић за РТЛ.
Алексић је у Жупанијско државно тужилаштво довезен нешто послије 14 сати и то у комбију под снажном полицијском пратњом. Уз њега су били полицајци у панциркама, наоружани дугим цијевима и с фантомкама на глави. Осумњичени је имао лисице на рукама, био је обучен у морнарску мајицу те је према згради ходао спуштене главе.
"Шта кажете на оптужбе које вам се стављају на терет", упитала је новинарка. Алексић на питање није одговорио.
Према доступним информацијама, испитивање је трајало око два сата. Познато је и да је Алексићу јуче био додијељен адвокат по службеној дужности, али он се у међувремену повукао из случаја. Данас му је одређена нова адвокатица по службеној дужности, која засад није жељела да даје изјаве.
(Телеграф.рс)
