Љубљана завијена у црно: Аутобус покосио девојку, никоме није јасно како је дошло до трагедије

Крај прошле недјеље обиљежила је незамислива трагедија. У Љубљани се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој је погинула седамнаестогодишња дјевојка.
На раскрсници Пољанске цесте и Копитарјеве улице око 14 часова возач градског аутобуса приликом скретања удесно није примјетио пјешакињу која је на зелено свјетло правилно прелазила пешачки прелаз. Дјевојка је од задобијених тешких повреда преминула на месту несреће. Четрдесетосмогодишњи возач аутобуса је у шоку.
На мјесто несреће и данас долазе чланови породице, пријатељи, познаници и други грађани који у знак сјећања на трагично преминулу остављају цвијеће и поруке и пале свијеће.
Још у петак су градоначелник Љубљане Зоран Јанковић и директор Љубљанског путничког саобраћаја (LPP) Рок Вихар у заједничком саопштењу навели да су потресени због трагичне несреће и породици изразили саучешће. Данас су се о детаљима догађаја огласили и на конференцији за новинаре Града Љубљане, на којој су, поред Јанковића и Вихара, учествовали и предсједник синдиката Грегор Цундер. Сва тројица била су видно потресена.
Директор ЛПП-a поново је породици, родбини и ближњима младе дјевојке изразио искрено и дубоко саучешће.
"Ријеч је о трагедији која нас је у ЛПП-у дубоко потресла. Послије оваквог догађаја сасвим је разумљиво да се поставља питање шта се догодило и да ли је то могло бити спријечено. Та питања постављамо сви запослени у ЛПП-у", рекао је Вихар.
Нагласио је да сарађују са полицијом која и даље истражује несрећу. Пошто истрага није завршена, узроке несреће још не могу да коментаришу.
У Полицијској управи Љубљана потврдили су да истрага још траје.
"О свим околностима несреће, након завршетка истраге сумњи на кривично дјело из области безбједности јавног саобраћаја, биће обавијештено надлежно државно тужилаштво", навели су.
Додали су да због интереса истраге не могу да саопште више детаља.
Вихар се осврнуо и на поједине спекулације које су се појавиле у јавности у вези са преоптерећеношћу аутобуса и возача ЛПП-a. Нагласио је да возило у тренутку несреће није било преоптерећено.
"У аутобусу је био 71 путник од укупног капацитета од 150 путника", рекао је Вихар.
"Аутобус није одступао од реда вожње, што значи да возач није покушавао да сустигне ред вожње", рекао је и додао да подаци аутобуса показују да је у тренутку несреће возио 23 километра на час, што је мање од ограничења које важи за то подручје.
Објаснио је и да је возач линије 20 радио у складу са радно-правним прописима. Како је навео, возач је прије вожње имао десетоминутну паузу, а пре тога још пет или шест пауза.
"Треба мислити и на возача, који је такође један од погођених овом трагедијом, као и на његову породицу", рекао је предсједник синдиката возача ЛПП-a Грегор Цундер.
Нагласио је да се ограђује од разних објава на друштвеним мрежама "да је све погрешно".
Ипак, признаје да је посао возача градских аутобуса захтијеван.
"Радно вријеме је захтјевно, али све изјаве и оптужбе о притисцима на возачки кадар у овом случају нису тачне", нагласио је.
"Возач је имао довољно времена за одмор, тако да не можемо говорити о притиску и слично", додао је.
Објаснио је и да возачи имају упутства да у случају кашњења не јуре безглаво да надокнаде вријеме.
"Док не будемо имали све чињенице, нећемо никога оптуживати нити доносити закључке", рекао је Цундер.
Градоначелник Јанковић започео је своје обраћање ријечима: "Најрадије не бих ни одржао ову конференцију за новинаре."
У видно емотивном обраћању рекао је да "Алини нико неће вратити живот".
Како је навео, након несреће разговарао је са мајком преминуле дјевојке и изјавио јој саучешће.
"Не могу ни да замислим како је када изгубиш дијете", додао је.
Возач је био потпуно тријезан и без било каквих супстанци, нагласио је градоначелник, додајући да је то потврдила и полиција.
"Како ће се наш колега суочити са овом стварношћу... неће бити лако. На крају крајева, дјетета више нема. ЛПП је и на том плану учинио све што је могуће. Ријеч је о сарадњи са одговарајућим медицинским службама, јер ћемо пружити помоћ", рекао је градоначелник.
"Одмах након догађаја понуђена му је психолошка помоћ", објаснио је Вихар и додао да ће психолошку помоћ добити и његова породица.
"И супруга возача запослена је у ЛПП-у, тако да је ово заиста трагедија за цијелу породицу", додао је.
Како је рекао, посљедице овог догађаја трајно ће обиљежити све учеснике.
"Не тражим никакво оправдање, јер не знам шта бих оправдавао. Не знам како бих вратио живот. Ја дијелим овај бол и несрећу са породицом", закључио је Јанковић.
На сајту Гимназије Пољане, коју је похађала седамнаестогодишњакиња, објављена је песма Сречка Косовела:
О, па нема...
... смрти, нема смрти!
само је тишина предубока.
Као у зеленој,
пространој шуми.
Само се удаљаваш,
само постајеш тих,
само постајеш сам,
сам и невидљив.
О, па нема смрти, нема смрти!
Само падаш, само падаш,
падаш, падаш
у понор бескрајног плаветнила.
