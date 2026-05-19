Logo
Large banner

Хаос на свадби: Свекрва и млада се жестоко посвађале пред 200 званица

Аутор:

АТВ
19.05.2026 16:29

Коментари:

0
Младожења ставља прстен младој на вјенчању.
Фото: Pexels

На свадби код Крагујевца дошло је до жестоке свађе између младе и њене свекрве, јер се свекрви није допало како је млада третирала њену фамилију и пријатеље, а весеље које је требало да буде најљепши дан за једну породицу претворило се у општи хаос.

Наиме, током свадбе која је била одржана у једном селу надомак Крагујевца, према ријечима гостију, дошло до жестоке свађе између младе и њене свекрве и то насред сале, пред више од 200 званица!

хапшење, лисице

Свијет

Ухапшен син модног могула: Осумњичен за убиство оца милијардера

Према ријечима људи који су се затекли на весељу, проблеми су наводно почели још током пријеподнева, када се свекрви није допало како је организовано послужење за њене рођаке, али је права драма избила тек током вечере.

Одједном настала потпуна тишина

– Све је дјеловало нормално, музика је свирала, гости играли, а онда је одједном настала тишина. Млада је пришла столу гдје је сједила свекрва и почела је расправа. У почетку су само тише причале, а онда су кренуле међусобне прозивке – тврди један од гостију.

Према његовим ријечима, ситуација је ескалирала када је свекрва наводно замјерила снајки што “није довољно пажње посветила младожењиној фамилији”.

Лепа Брена

Сцена

Лепа Брена је прије Бобе била у вези са једним политичарем: Посвећен му велики хит

“Ово није начин да уђеш у кућу мог сина”

– У једном тренутку свекрва је рекла: “Ово није начин да уђеш у кућу мог сина”, а млада јој је одговорила да “није дошла у ничију кућу него да гради свој дом”. Послије тога је настао потпуни хаос – прича саговорник.

  1. Гости тврде да је музика престала да свира, док су чланови породице покушавали да смире двије жене које су се гласно свађале. Наводно је и младожења неколико минута безуспјешно покушавао да смири ситуацију, док су поједини рођаци извели уплакану младу из сале.

– Људи су остали у шоку. Неки су покушавали да наставе весеље, други су излазили напоље и препричавали шта се десило. Прича се да је све кулминирало због ранијих несугласица које су дуго тињале – каже једна гошћа.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Важно систематско документовање страдања Срба

Весеље настављено послије сат времена паузе

Иако се у једном тренутку чак пронијела прича да ће свадба бити прекинута, младенци су се касније ипак вратили у салу, а музика је настављена послије скоро сат времена паузе.

– Било је баш непријатно. Никад нисам видио да се на свадби толико људи окрене и гледа у један сто у потпуној тишини – рекао је један од званица.

Уставни суд Републике Српске

Република Српска

Селман предсједник, Ожеговић и Турић судије Уставног суда Републике Српске

До краја вечери атмосфера се донекле смирила, али гости кажу да ће се о овој свадби још дуго причати по Шумадији.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Крагујевац

Свађа

свекрва

Свадба

свађа свекрве и младе

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Горан Маричић

Република Српска

Маричић: Неодговорност Крњића могла бити плаћена страдањима људи

1 ч

0
Јанез Јанша на конференцији

Регион

Јанез Јанша поново премијер Словеније?

1 ч

0
Призори из Ирака који је погођен пјешчаном олујом. Небо је наранџасте боје, а улица и саобраћај једва видљиви.

Свијет

Пјешчана олуја погодила Ирак: Призори су као на Марсу

1 ч

0
Диплома факултет студије

Друштво

АМС упутио апел матурантима

1 ч

0

Више из рубрике

Хороскоп за уторак: Новац се осмјехује Бику, Шкорпије чека страствен дан

Занимљивости

Хороскоп за уторак: Новац се осмјехује Бику, Шкорпије чека страствен дан

10 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Овим знаковима у другој половини године у љубави "не цвјетају руже"

20 ч

0
Неће знати шта са парама: Три знака од 1. јуна улазе у златни период

Занимљивости

Неће знати шта са парама: Три знака од 1. јуна улазе у златни период

1 д

0
Рибари у БиХ ухватили рибу са чудним израслинама: "Пуштај то одмах!"

Занимљивости

Рибари у БиХ ухватили рибу са чудним израслинама: "Пуштај то одмах!"

1 д

0

  • Најновије

17

35

Више бањалучких улица сутра остаје без струје

17

33

Путин слетио у Пекинг: Почела званична посјета Кини

17

25

Полицијски аутомобил учествовао у саобраћајној несрећи: Након судара ударио у стуб

17

24

Министарство безбједности: Саобраћај може ићи преко новог Граничног прелаза Градишка

17

24

Додик стигао у Добој, стотине младих приступа СНСД-у

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner