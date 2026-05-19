Хаос на свадби: Свекрва и млада се жестоко посвађале пред 200 званица

Аутор:АТВ
На свадби код Крагујевца дошло је до жестоке свађе између младе и њене свекрве, јер се свекрви није допало како је млада третирала њену фамилију и пријатеље, а весеље које је требало да буде најљепши дан за једну породицу претворило се у општи хаос.
Наиме, током свадбе која је била одржана у једном селу надомак Крагујевца, према ријечима гостију, дошло до жестоке свађе између младе и њене свекрве и то насред сале, пред више од 200 званица!
Према ријечима људи који су се затекли на весељу, проблеми су наводно почели још током пријеподнева, када се свекрви није допало како је организовано послужење за њене рођаке, али је права драма избила тек током вечере.
– Све је дјеловало нормално, музика је свирала, гости играли, а онда је одједном настала тишина. Млада је пришла столу гдје је сједила свекрва и почела је расправа. У почетку су само тише причале, а онда су кренуле међусобне прозивке – тврди један од гостију.
Према његовим ријечима, ситуација је ескалирала када је свекрва наводно замјерила снајки што “није довољно пажње посветила младожењиној фамилији”.
– У једном тренутку свекрва је рекла: “Ово није начин да уђеш у кућу мог сина”, а млада јој је одговорила да “није дошла у ничију кућу него да гради свој дом”. Послије тога је настао потпуни хаос – прича саговорник.
– Људи су остали у шоку. Неки су покушавали да наставе весеље, други су излазили напоље и препричавали шта се десило. Прича се да је све кулминирало због ранијих несугласица које су дуго тињале – каже једна гошћа.
Иако се у једном тренутку чак пронијела прича да ће свадба бити прекинута, младенци су се касније ипак вратили у салу, а музика је настављена послије скоро сат времена паузе.
– Било је баш непријатно. Никад нисам видио да се на свадби толико људи окрене и гледа у један сто у потпуној тишини – рекао је један од званица.
До краја вечери атмосфера се донекле смирила, али гости кажу да ће се о овој свадби још дуго причати по Шумадији.
(Курир)
