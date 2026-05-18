Овим знаковима у другој половини године у љубави "не цвјетају руже"

18.05.2026 20:50

Друга половина године за поједине хороскопске знакове може бити емотивно захтјевнији период, обиљежен несигурношћу, појачаним стресом и неразумијевањем у односима.

Ован

Ован је склон импулсивним реакцијама, па у том периоду може доћи до наглих одлука и чешћих несугласица у љубави.

Брзе реакције и потреба за доказивањем могу додатно отежати стабилност односа.

Рак

Код Рака се истиче изражена емотивна осјетљивост.

Астролози сматрају да у другој половини године долази до појачане потребе за повлачењем и интроспекцијом, што може довести до неспоразума и осјећаја удаљености у вези.

Вага

Вага, знак који тежи хармонији, у овом периоду према тумачењима може бити суочена с унутрашњим дилемама и несигурношћу у љубавним односима, што отежава доношење одлука и нарушава стабилност партнерства.

Јарац

Јарац, с друге стране, често се повезује са фокусом на посао и обавезе, па се наводи да у овом периоду емоције могу доћи у други план, што може створити дистанцу између партнера.

Астролошка тумачења наглашавају да ови периоди не значе нужно лошу срећу у љубави, већ симболично указују на више стреса, мање времена за емоције и појачане унутрашње дилеме код појединих знакова.

