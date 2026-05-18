Logo
Large banner

Ови дијелови Бањалуке сутра ће бити без струје

18.05.2026 20:08

Коментари:

0
Радник ради на стубу за струју.
Фото: АТВ

Без струје ће у уторак у Бањалуци бити више улица и насеља.

Тако ће од 12 до 13.30 часова без електричне енергије бити дио Улице Василија Острошког бр. 27-36.

Од девет до 14 часова, према најавама "Електрокрајине", без струје ће бити дијелови улица Надежде Петровић и Сутурлија, као и дијелови насеља Буквалек, Доња Кола, Перван и Голеши.

"Од девет до 11 часова без електричне енергије биће дијелови улица Илије Гарашанина, Пољски пут, Пољског партизанског батаљона и Светозара Цвјетојевића", истичу они.

Лука достављач

Хроника

Градоначелник Дрниша након убиства матуранта: "Систем није заказао"

Дијелови улица Јована Дучића, Милана Тепића и Саве Мркаља биће без струје у уторак од 11.30 до 13.30.

Од девет до 14 без струје ће бити дијелови улица Банијска и Краља Александра И Карађорђевића.

"Од девет до 14 часова без електричне енергије биће и дијелови улица Браће и сестара Капор и Скендера Куленовића", наводе из "Електрокрајине".

Подијели:

Тагови :

Струја

Бањалука

Електрокрајина

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Предсједник Савеза средњошколаца Републике Српске Стефан Раковић

Бања Лука

Раковић за АТВ: Нисмо наишли на разумијевање у Градској управи

5 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Бања Лука

ПУ Бањалука донијела Рјешење о забрани јавног скупа у Бањалуци

6 ч

0
Драшко Станивуковић

Бања Лука

Средњошколци прекидају сарадњу са Градом Бањалука

16 ч

5
Господска улица слика пројекта

Бања Лука

Бањалучанима дозлогрдила естетика: Док неки чекају асфалт од центра се прави предизборна разгледница

1 д

2

  • Најновије

23

13

Арсенал на побједу од титуле – гол довољан против Барнлија

22

56

Радник из БиХ кажњен због егзибиционизма: Погрешно протумачио сигнале послодавке

22

51

Захарова послала поруку Бриселу: Престаните са русофобијом па да преговарамо

22

49

Цијене нафте поново расту

22

46

С колико људи сте спавали? Ево шта ваша сексуална прошлост говори о вама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner