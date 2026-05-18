Ову биљку зову ''спас за љето'': Тјера комарце и друге инсекте

Тамјаника је спој декоративности и практичне користи, због чега је многи називају правим “спасом за љето”.
На први поглед, биљка привлачи изгледом: раскошни зелени листови са свијетлим ивицама формирају густ жбун или елегантно падају из висећих саксија.
Њена највећа предност није само визуелна, већ и ароматична. Интензиван мирис, који подсјећа на тамјан или благи еукалиптус, познат је по томе што одбија комарце и друге инсекте. Због тога је тамјаника идеалан избор за терасе, прозоре и дворишта, посебно током топлих љетних вечери, када боравак напољу често кваре досадни убоди. За разлику од хемијских средстава, она представља природно рјешење које истовремено оплемењује простор.
Тамјаника је цијењена и због једноставног одржавања. Добро подноси различите услове – успијева и на сунцу и у полусјенци, а не захтијева много пажње када је заливање у питању.
Најљепши ефекат постиже у висећим саксијама и жардињерама, гдје њене гране стварају утисак зеленог “водопада”. Већ и једна већа саксија довољна је да испуни простор пријатним мирисом, који осим што тјера инсекте, доприноси и опуштенијој атмосфери.
Тамјаника се лако комбинује са другим балконским цвијећем и често се користи као допуна цвијетним аранжманима, јер истиче боје и попуњава простор. Управо због те свестраности и практичне користи, све више људи је бира као једноставан начин да уреди свој кутак за одмор и учини љето пријатнијим – без комараца и хемије.
(Блиц)
