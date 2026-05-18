Ево како да узгојите јагоде без сјемена и садница

Јагоде су многима омиљено љетно воће, али њихове цијене у продавницама често нису нимало мале.
Ипак, постоји једноставан трик захваљујући којем током цијелог љета можете имати сопствене домаће јагоде – и то готово бесплатно.
За ову методу нису потребне ни саднице ни сјеме, већ само остаци јагода које бисте иначе бацили. Довољно је да сачувате горњи дио плода са листовима и од њега направите нове биљке.
Када једете јагоде, немојте бацати њихов горњи дио са листовима. Управо тај дио може послужити за узгој нових биљака.
Потребно је да у пластичну кутију, попут оне у којој су јагоде купљене, ставите мало земље за цвијеће. Након тога на површину поређајте неколико одсјечених врхова јагода и прекријте их танким слојем земље.
Затим све лагано залијте водом.
Поклопац пластичне амбалаже може послужити као мали стакленик који задржава влагу и убрзава клијање.
Већ након неколико дана из земље би требало да почну да ничу младе биљке.
Када саднице довољно ојачају, могу се пресадити напоље – у башту или саксије.
На овај начин од остатака које бисте иначе бацили можете добити нове биљке и богат род током љета.
Многи љубитељи баштованства тврде да је ово један од најједноставнијих и најјефтинијих трикова за узгој домаћих јагода, јер не захтијева додатне трошкове нити посебно искуство, преноси Блиц.
