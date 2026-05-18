Ево како да узгојите јагоде без сјемена и садница

18.05.2026 09:27

Фото: pexels/ Han

Јагоде су многима омиљено љетно воће, али њихове цијене у продавницама често нису нимало мале.

Ипак, постоји једноставан трик захваљујући којем током цијелог љета можете имати сопствене домаће јагоде – и то готово бесплатно.

За ову методу нису потребне ни саднице ни сјеме, већ само остаци јагода које бисте иначе бацили. Довољно је да сачувате горњи дио плода са листовима и од њега направите нове биљке.

Како да узгојите јагоде из остатака воћа

Када једете јагоде, немојте бацати њихов горњи дио са листовима. Управо тај дио може послужити за узгој нових биљака.

Потребно је да у пластичну кутију, попут оне у којој су јагоде купљене, ставите мало земље за цвијеће. Након тога на површину поређајте неколико одсјечених врхова јагода и прекријте их танким слојем земље.

Затим све лагано залијте водом.

Кутија постаје мали стакленик

Поклопац пластичне амбалаже може послужити као мали стакленик који задржава влагу и убрзава клијање.

Већ након неколико дана из земље би требало да почну да ничу младе биљке.

Када саднице довољно ојачају, могу се пресадити напоље – у башту или саксије.

Једноставан и јефтин трик за богат род

На овај начин од остатака које бисте иначе бацили можете добити нове биљке и богат род током љета.

Многи љубитељи баштованства тврде да је ово један од најједноставнијих и најјефтинијих трикова за узгој домаћих јагода, јер не захтијева додатне трошкове нити посебно искуство, преноси Блиц.

