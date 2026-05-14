Стигле домаће јагоде по нижим цијенама, трешње и до папрених 17 КМ по килограму

Зорица Петковић
14.05.2026 19:30

Горан Јованчевић из села Кочићево код Нове Тополе узгаја јагоде на око 1 хектар. Очекује да ће ове године по дунуму убрати око 2000 килограма овог црвеног воћа. Изазова у производњи има много, јер се све ради ручно, а за који дан очекује га, прича, пуна берба. Јагоде пласира у домаће маркете, a све што се убере брзо се распрода.

“По једном том пакетићу које ми грамирамо то је 2.80 КМ, а па онда има њихива цијена то је значи 5.60 по килограму, али сада се то гледа по пакетићу“, казао је Горан Јованчевић, произвођач јагоде из села Кочићево, Нова Топола.

У маркетима цијене значајно више, нешто повољније су јагоде и трешње на пијацама. Црвеног воћа има за свачији џеп. Коме се због цијене не купује килограм, пазари тек толико да га жеља мине.

А шта кажу купци?

„ Баба ми је рекла да купим јагоду али добру. Ово није скупо села су пуста неће нико да ради да извините, немам више шта диванити.

„Купујем, да купујем наравно“.

„ За сада домаћих јагода има довољно на тржишту. Цијене диктира квалитет. Трешње кажу продавци тек треба да стигну. За килограм је потребно издвојити и до 17 марака“.

Највеће количине јагода у протеклом периоду увезенe су је из Албаније, а трешње из Шпаније и Грчке. Контроле су редовне и честе, кажу у Инспекторату Републике Српске, посебно јер се ради о лако кварљивој роби.

„ Циљ инспекцијских контрола је да се провјере да ли су производи безбједни за њудску употребу, те да се лабораторијским анализама захтјева испитивање управо оних параметара а то су остаци пестидида, микотоскина и тоскичних метала које се испитују на преко 200 активних супстанци у лабораторијским анализама“, рекла је Душанка Николић, портпарол Инспектората Републике Српске.

Добра вијест је да за сада није било неуредних налаза. Пошто трешања очигледно неће бити довољно, за који дан очекују се на нашем тржишту веће количине увезене из Србије. Према анализама трешње из Србије су се претходних година показале као воће веома доброг квалитета.

