Сутра нестабилно са пљусковима и грмљавином

Аутор:АТВ
Коментари:0
Нестабилно вријеме са кишом, пљусковима и грмљавином очекује сутра Републику Српску и Федерацију БиХ, а метеоролози упозоравају и на могућност локално јачих падавина послије подне.
Јутро ће бити промјенљиво до претежно облачно, док се на југу и западу већ од раних часова очекују киша и пљускови са грмљавином.
Прије подне ће на сјеверу и истоку бити и сунчаних интервала, док ће у осталим крајевима преовладавати облачно вријеме, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Средином дана и послије подне пљускови са грмљавином прошириће се и на остале предјеле, а понегдје су могуће интензивније падавине праћене јачим грмљавинским невременом.
Дуваће умјерен вјетар, у вишим предјелима и јак јужних смјерова.
Минимална температура ваздуха од шест до 12, а максимална од 18 до 24 степена Целзијусова.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, у већини предјела данас је сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, а током ноћи се са запада очекује јаче наоблачење које ће донијети кишу, пљускове и грмљавину.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница шест, Чемерно 12, Гацко 16, Соколац 17, Зворник и Дрвар 18, Билећа 19, Мркоњић Град, Требиње и Сарајево 20, Бијељина и Тузла 21, Бањалука, Добој, Приједор, Вишеград и Зеница 22, те Мостар 23 степена Целзијусова.
