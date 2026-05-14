Logo
Large banner

Стиже невријеме: Метеоролози издали упозорење за наредне дане

Аутор:

АТВ
14.05.2026 09:25

Коментари:

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Републику Српску у наредном периоду очекује нестабилно вријеме праћено кишом, грмљавином и појачаним вјетром, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Иако ће данас, 14. маја, преовладавати сунчано и топлије вријеме, већ послијеподне стиже постепена промјена. Док су током дана на сјеверу и истоку могући тек краткотрајни пљускови, вече доноси јаче наоблачење које ће прво захватити југ и крајњи запад земље.

"Вечерњи часови доносе кишу и пљускове са грмљавином. Вјетар ће ујутру бити слаб, али ће у другом дијелу дана и током вечери појачати на умјерен, локално и јак југозападни смјер. Максимална температура ваздуха кретаће се од 18 до 24 степена", наводе метеоролози.

Крај седмице уз кишу и вјетар

У петак, 15. маја, јутро ће бити претежно облачно са падавинама на југу и западу. Иако се пријеподне на сјеверу и истоку очекују сунчани интервали, средином дана и послијеподне пљускови праћени грмљавином прошириће се на цијелу територију Српске. Вјетар ће бити умјерен до појачан јужних смјерова, а максимална дневна температура износиће до 24 степена.

За викенд свјежије, могуће и непогоде

Субота, 16. мај, доноси додатни пад температуре и изражену нестабилност. Метеоролози упозоравају да су на југу могуће и јаче непогоде. Посебно ће бити вјетровито – умјерен и јак југо током дана ће нагло промијенити смјер на сјеверни, уз јаке ударе. Температура ваздуха биће у паду, па ће се на западу кретати око свега 14 степени.

У недјељу, 17. маја, задржаће се облачно вријеме са повременом слабом кишом, која ће бити чешћа у првом дијелу дана. Постепено развдравање и престанак падавина очекују се тек у вечерњим часовима, прво на западу и сјеверу Републике.

Стабилизација почетком седмице

Од понедељка, 18. маја, очекује нас промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде. Иако је и даље могућа слаба и повремена киша, максимална дневна температура ваздуха поново ће бити у благом порасту и износиће до 22 степена, док ће у вишим предјелима бити око девет степени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

дугорочна временска прогноза

прогноза

невријеме

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бакир Изетбеговић потврдио: Бићу кандидат за Предсједништво БиХ

БиХ

Бакир Изетбеговић потврдио: Бићу кандидат за Предсједништво БиХ

35 мин

0
Жена са дугом плавом косом сједи у фризерском салону, док фризерка иза ње држи фигаро и увија јој косу.

Стил

Фризура која подмлађује 10 година: Једноставна за стилизовање

37 мин

0
Петронијевић: Први пут готово пуна сагласност Русије, Кине и Америке о БиХ

Република Српска

Петронијевић: Први пут готово пуна сагласност Русије, Кине и Америке о БиХ

40 мин

0
Откључавање телефона помоћу лица на андроиду

Регион

Нова превара у комшилуку: Не отварајте овакве поруке

43 мин

0

Више из рубрике

Наша банка онлајн захтјев за кредит

Друштво

Онлајн захтјев за кредит доноси једноставнији и бржи почетак процедуре

58 мин

0
Какво нас вријеме данас очекује?

Друштво

Какво нас вријеме данас очекује?

2 ч

0
Мајка и беба

Друштво

Српска богатија за 25 беба

2 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Друштво

Стабилне цијене нафте након великог раста због тензија на Блиском истоку и пада залиха

2 ч

0

  • Најновије

09

58

Блануша показао спремност да препусти кандидатуру за предсједника Српске?

09

56

Куба остала без горива: Хавана у мраку и до 22 сата дневно

09

49

Капиталац тежак 82 килограма уловљен код Бара: Душан се 18 минута борио са туном

09

43

Пијан улетио на терасу кафића у Шипову, има повријеђених

09

36

Пала четворка из Приједора: Пресрели ауто, па претукли путнике

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner