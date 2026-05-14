Стиже невријеме: Метеоролози издали упозорење за наредне дане

Републику Српску у наредном периоду очекује нестабилно вријеме праћено кишом, грмљавином и појачаним вјетром, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Иако ће данас, 14. маја, преовладавати сунчано и топлије вријеме, већ послијеподне стиже постепена промјена. Док су током дана на сјеверу и истоку могући тек краткотрајни пљускови, вече доноси јаче наоблачење које ће прво захватити југ и крајњи запад земље.
"Вечерњи часови доносе кишу и пљускове са грмљавином. Вјетар ће ујутру бити слаб, али ће у другом дијелу дана и током вечери појачати на умјерен, локално и јак југозападни смјер. Максимална температура ваздуха кретаће се од 18 до 24 степена", наводе метеоролози.
У петак, 15. маја, јутро ће бити претежно облачно са падавинама на југу и западу. Иако се пријеподне на сјеверу и истоку очекују сунчани интервали, средином дана и послијеподне пљускови праћени грмљавином прошириће се на цијелу територију Српске. Вјетар ће бити умјерен до појачан јужних смјерова, а максимална дневна температура износиће до 24 степена.
Субота, 16. мај, доноси додатни пад температуре и изражену нестабилност. Метеоролози упозоравају да су на југу могуће и јаче непогоде. Посебно ће бити вјетровито – умјерен и јак југо током дана ће нагло промијенити смјер на сјеверни, уз јаке ударе. Температура ваздуха биће у паду, па ће се на западу кретати око свега 14 степени.
У недјељу, 17. маја, задржаће се облачно вријеме са повременом слабом кишом, која ће бити чешћа у првом дијелу дана. Постепено развдравање и престанак падавина очекују се тек у вечерњим часовима, прво на западу и сјеверу Републике.
Од понедељка, 18. маја, очекује нас промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде. Иако је и даље могућа слаба и повремена киша, максимална дневна температура ваздуха поново ће бити у благом порасту и износиће до 22 степена, док ће у вишим предјелима бити око девет степени.
