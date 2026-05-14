Фризура која подмлађује 10 година: Једноставна за стилизовање

Аутор:АТВ
Коментари:0
Нова верзија боба осваја улице јер је лака за одржавање и даје младалачки изглед, који подмлађује и за 10 година.
Ова верзија легендарне боб фризуре је бејби боб, а већ је освојила модне инфлуенсерке и познате жене широм свијета. Кратка, шик и једноставна за стилизовање, ова фризура комбинује ретро естетику са модерним трендовима, пружајући дозу свјежине и елеганције која пристаје готово сваком облику лица.
Република Српска
Петронијевић: Први пут готово пуна сагласност Русије, Кине и Америке о БиХ
За разлику од класичних боб варијанти које досежу до рамена, бејби боб је краћи, најчешће до ушију или тик испод, што ствара визуелни ефекат младоликости и лепршавости.
Идеална је за жене које воле:
- минималистичке, али ефектне фризуре
- брзо стилизовање без превише труда
- нешто другачије, а ипак софистицираноНајљепше изгледа уз благе таласе или природну текстуру косе, па је савршен избор за све који желе лежеран изглед са стилом.
Регион
Нова превара у комшилуку: Не отварајте овакве поруке
Ема Стоун је једна од главних звијезда која је популаризовала ову фризуру, када је због улоге скратила косу и затим је стилизовала у бејби боб који савршено уоквирује њено лице.
Након ње, и Памела Андерсон је изненадила јавност новим изгледом – краћа коса у бејби боб и микс стилу, уз освјежену боју, показала је колико ова фризура може бити женствена, модерна и свестрана, преноси Најжена.
Иако најбоље пристаје особама с овалним, срцоликим или ситнијим цртама лица, уз добро шишање и обликовање може се прилагодити готово свакоме.
Савјети
На овим мјестима у кући не би требало да стоје иконе
Фризери препоручују ову фризуру свима који желе:
- да нагласе црте лица
- освјеже изглед без драстичних промјена
- фризуру која се лако одржава.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
51 мин0
Хроника
54 мин0
Друштво
57 мин0
Свијет
1 ч0
Најновије
09
56
09
49
09
43
09
36
09
34
Тренутно на програму