Logo
Large banner

Фризура која подмлађује 10 година: Једноставна за стилизовање

Аутор:

АТВ
14.05.2026 09:21

Коментари:

0
Жена са дугом плавом косом сједи у фризерском салону, док фризерка иза ње држи фигаро и увија јој косу.
Фото: Pexels/Lorena Villarreal

Нова верзија боба осваја улице јер је лака за одржавање и даје младалачки изглед, који подмлађује и за 10 година.

Ова верзија легендарне боб фризуре је бејби боб, а већ је освојила модне инфлуенсерке и познате жене широм свијета. Кратка, шик и једноставна за стилизовање, ова фризура комбинује ретро естетику са модерним трендовима, пружајући дозу свјежине и елеганције која пристаје готово сваком облику лица.

Петронијевић

Република Српска

Петронијевић: Први пут готово пуна сагласност Русије, Кине и Америке о БиХ

Шта је заправо бејби боб фризура?

За разлику од класичних боб варијанти које досежу до рамена, бејби боб је краћи, најчешће до ушију или тик испод, што ствара визуелни ефекат младоликости и лепршавости.

Идеална је за жене које воле:

- минималистичке, али ефектне фризуре

- брзо стилизовање без превише труда

- нешто другачије, а ипак софистицираноНајљепше изгледа уз благе таласе или природну текстуру косе, па је савршен избор за све који желе лежеран изглед са стилом.

Откључавање телефона

Регион

Нова превара у комшилуку: Не отварајте овакве поруке

Ко све носи бејби боб?

Ема Стоун је једна од главних звијезда која је популаризовала ову фризуру, када је због улоге скратила косу и затим је стилизовала у бејби боб који савршено уоквирује њено лице.

Након ње, и Памела Андерсон је изненадила јавност новим изгледом – краћа коса у бејби боб и микс стилу, уз освјежену боју, показала је колико ова фризура може бити женствена, модерна и свестрана, преноси Најжена.

Коме најбоље стоји бејби боб?

Иако најбоље пристаје особама с овалним, срцоликим или ситнијим цртама лица, уз добро шишање и обликовање може се прилагодити готово свакоме.

богородица-икона-05092025

Савјети

На овим мјестима у кући не би требало да стоје иконе

Фризери препоручују ову фризуру свима који желе:

- да нагласе црте лица

- освјеже изглед без драстичних промјена

- фризуру која се лако одржава.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Фризура

Савјети фризура

шишање

фризер

тренд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Анђелка Кузмић

Република Српска

Кузмић: У систем противградне заштите уложено више од 40 милиона КМ

51 мин

0
Пожар у Добоју: Изгорјело возило

Хроника

Пожар у Добоју: Изгорјело возило

54 мин

0
Наша банка онлајн захтјев за кредит

Друштво

Онлајн захтјев за кредит доноси једноставнији и бржи почетак процедуре

57 мин

0
Рубио: Надамо се да ће Москва и Кијев ускоро наставити преговоре

Свијет

Рубио: Надамо се да ће Москва и Кијев ускоро наставити преговоре

1 ч

0

Више из рубрике

Дјевојка у наранџастој мајици и пуштеном смеђом косом стоји у шуми и држи се за грану.

Стил

Наранџаста је нова црна: Зашто мода 2026. обожава ову боју

1 д

0
Жена сједи на столици, виде јој се само стопала, док обува црне ципеле са ниском потпетицом.

Стил

Од канцеларије до улице: Ниске потпетице освајају прољеће

2 седм

0
Дјевојка на столици за шминкање док је друга дјевојка шминка

Стил

Трикови шминкера за брзо прекривање подочњака

2 седм

0
Мери Џејн ципеле. Жена у бијелој хаљини са мери џејн ципелама на ногама.

Стил

Мери Џејн ципеле: Кључни модни тренд за прољеће 2026. и како их носити

3 седм

0

  • Најновије

09

56

Куба остала без горива: Хавана у мраку и до 22 сата дневно

09

49

Капиталац тежак 82 килограма уловљен код Бара: Душан се 18 минута борио са туном

09

43

Пијан улетио на терасу кафића у Шипову, има повријеђених

09

36

Пала четворка из Приједора: Пресрели ауто, па претукли путнике

09

34

Емиру Селимовићу 45 година затвора за убиство супруге и сина

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner