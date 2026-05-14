Рубио: Надамо се да ће Москва и Кијев ускоро наставити преговоре

Сједињене Државе се надају да ће Москва и Кијев ускоро наставити преговоре о рјешавању сукоба у Украјини, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.
"Надамо се да ћемо ускоро доћи до момента када ће се обје стране поново ангажовати", рекао је Рубио за телевизију "Фокс њуз".
Он је нагласио да је Вашингтон спреман да настави да игра посредничку улогу у окончању сукоба у Украјини.
"Мислим да смо ми једина земља на свијету која то може. Ако неко други жели да покуша, нека то уради, али обје стране нам стално говоре да смо ми једини који то на крају могу", навео је Рубио.
Он је додао да ће процес обнове Украјине након завршетка сукоба трајати најмање двије деценије.
