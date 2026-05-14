Оженио се у БиХ док је још увијек био у браку у Аустрији

Аутор:АТВ
Коментари:0
Суд и тужилаштво у Корушкој приморани су да се баве неуобичајеним случајем бигамије након што је жена из Филаха пријавила да се њен муж, са којим је у браку 30 година, почетком априла вјенчао у Босни и Херцеговини.
Она признаје да су они били пред разводом, али он је у нови брак ступио 4. априла, а пет дана касније, 9. априла, у Филаху је било заказано рочиште о разводу.
У разговору за аустријских „5 Минута“ жена је испричала да се осјећа посрамљено и на који начин покушава да се носи са новим околностима.
„То је био брак из љубави, све смо заједно радили, градили кућу, имали смо уштеђевину за приватан посао, а онда је он, очигледно још прије пар мјесеци, упознао другу жену и започео везу која се сада завршила браком“, огорчено је рекла ова жена. На расправи о разводу 9. априла невјерни супруг је желио што бржи завршетак и захтијевао споразумни развод.
„Наравно, њему то и одговара, али ја не мислим да се разведем“, каже ова жена за аустријске медије. Током рочишта споменута је и бигамија:
„Судија ме је савјетовао да поднесем пријаву полицији у Филаху, што сам, наравно, и учинила.“
Али ту није крај - она ускоро планира да отпутује у Босну и тамо код надлежних органа поднесе захтјев за поништење брака склопљеног 4. априла.
„Желим, упркос понижењу које ми се десило, да свом мужу дам још једну шансу. Јер га једноставно још увијек га волим.“
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Најновије
09
58
09
56
09
49
09
43
09
36
Тренутно на програму