Стабилне цијене нафте након великог раста због тензија на Блиском истоку и пада залиха

Цијене нафте су у сриједу биле релативно стабилне, након раста од 7,5 одсто у претходне три сесије због тензија на Блиском истоку и смањења глобалних залиха.
Цијена нафте Брент кретала се на нивоу од 106 долара по барелу, а америчка сирова нафта WTI на око 101 долар по барелу, пренио је Трејдинг економикс.
Међунродна агенција за енергетику (ИЕА) је саопштила да су забиљежене залихе нафте пале за око четири милиона барела дневно у марту и априлу.
С друге стране, Саудијска Арабија обавестила је Организацију земаља извозница нафте да је њена производња пала на најнижи ниво од 1990. године.
ИЕА је упозорила да, с обзиром на то да залихе већ падају рекордним темпом, вјероватна је даља волатилност прије врхунца љетне потражње и да би тржиште могло остати озбиљно недовољно снабдјевено до октобра чак и ако се сукоб на Блиском истоку заврши сљедећег мјесеца.
У међувремену, подаци америчке владе показали су да су залихе дестилата порасле за 190.000 барела прошле недјеље, што је прво повећање од марта, чиме су мало ублажани страхови око понуде.
Међутим, залихе сирове нафте пале су за 4,3 милиона барела, што је скоро двоструко више од тржишних очекивања.
(Танјуг)
