Аутор:АТВ
Данашњи дан могао би да означи почетак потпуно новог поглавља за поједине хороскопске знакове. Астролози тврде да снажно поравнање Меркура и Јупитера доноси енергију промјена, великих одлука и коначног изласка из периода стагнације.
Од сутра креће нови талас среће за три знака, живот им се мијења драстично
Ово није тренутак за чекање „правог времена“, јер управо сада универзум пружа прилику за озбиљан животни заокрет. Три знака посебно ће осјетити потребу да пресијеку старе обрасце, преузму контролу над својим животом и направе потезе који могу промијенити будућност.
Дјевица
Дјевица већ неко вријеме осјећа да јој је потребна велика промјена, али је стално одлагала конкретне кораке. Међутим, енергија данашњег дана доноси потпуно другачији поглед на ситуацију.
Умор од сталног преиспитивања и анализирања коначно прераста у одлуку да се нешто заиста промијени.
Дјевице ће сада јасније него икада видјети шта желе и како до тога могу да дођу. Планови који су дуго постојали само у мислима коначно добијају конкретан облик, а многи ће поставити и тачан рок до када желе да остваре своје циљеве.
Ово је период када Дјевица схвата да нико други неће остварити њене снове умјесто ње. Управо зато почиње да преузима одговорност за сопствену срећу и будућност.
Шкорпија
За Шкорпије данашњи дан доноси снажно суочавање са собом.
Посљедњих мјесеци многе Шкорпије осјећале су незадовољство, али без правих потеза који би нешто промијенили. Сада долази преломни тренутак у којем више неће моћи да игноришу чињеницу да промјене морају кренути управо од њих.
Меркур и Јупитер подстичу их да изађу из зачараног круга негативних мисли и коначно направе конкретан корак напријед.
Шкорпије ће данас јасно схватити колико су заправо способне да потпуно преокрену свој живот када одлуче да престану да се враћају старим проблемима и окрену се новим могућностима.
Стријелац
Стријелац данас добија снажан талас мотивације и енергије који га покреће из периода стагнације.
Пошто је Јупитер владар овог знака, његово поравнање са Меркуром посебно снажно утиче управо на Стријелчеве. Многи ће имати осјећај као да су се коначно „пробудили“ и спремни су да крену у акцију, преноси „Your Танго“.
Стријелчеви ће данас схватити да промјене не долазе саме од себе и да управо они имају моћ да покрену ствари у правцу који желе.
Добра вијест је да ће прве резултате својих одлука видјети веома брзо. Чим направе први корак, отвориће им се нове прилике, контакти и могућности које су дуго чекали.
Универзум сада тражи храбре одлуке
Астролози сматрају да овај астролошки аспект доноси прилику за велики лични напредак, али само онима који су спремни да изађу из зоне комфора.
За Дјевице, Шкорпије и Стријелчеве ово може бити дан када коначно престају да чекају и почињу да граде живот какав заиста желе, пише Она
