"О'ш да те штоцем опалим": Наставник пријетио д‌јетету у Основној школи

АТВ
13.05.2026 22:36

У Основној школи "Муса Ћазим Ћатић" у Сарајеву дошло је до инцидента након што је наставник напао ученика ове школе, а све је забиљежено на видеоснимку.

Према информацијама Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, полиција је на терену и испитује околности инцидента, а родитељи оштећеног д‌јечака дају изјаву у полицији.

Инцидент се догодио данас током часа физичког у осмом разреду ове школе, а догађај су полицији пријавили родитељи. Након што се комплетира њихова пријава, све ће бити прослијеђено тужитељу који ће квалификовати д‌јело, односно, утврдити да ли је и које кривично д‌јело почињено.

На видеоснимку, који нам је достављен, чује се професор који пријети д‌јетету и говори: "О'ш још лупат', о'ш да те штоцом опалим? Да ти пола главе откинем? Је л'? Је л' мангупе? Је л' идиоте један? Ајде сједи, п***а ти материна."

Према незваничним информацијама, д‌јечак са видеоснимка није једини који је нападнут, али су родитељи само једне особе пријавили инцидент.

(Кликс)

