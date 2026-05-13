У Основној школи "Муса Ћазим Ћатић" у Сарајеву дошло је до инцидента након што је наставник напао ученика ове школе, а све је забиљежено на видеоснимку.
Према информацијама Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, полиција је на терену и испитује околности инцидента, а родитељи оштећеног дјечака дају изјаву у полицији.
Инцидент се догодио данас током часа физичког у осмом разреду ове школе, а догађај су полицији пријавили родитељи. Након што се комплетира њихова пријава, све ће бити прослијеђено тужитељу који ће квалификовати дјело, односно, утврдити да ли је и које кривично дјело почињено.
На видеоснимку, који нам је достављен, чује се професор који пријети дјетету и говори: "О'ш још лупат', о'ш да те штоцом опалим? Да ти пола главе откинем? Је л'? Је л' мангупе? Је л' идиоте један? Ајде сједи, п***а ти материна."
Према незваничним информацијама, дјечак са видеоснимка није једини који је нападнут, али су родитељи само једне особе пријавили инцидент.
