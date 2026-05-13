У току велика полицијска акција: Специјалци трагају за Аднаном Шераком

13.05.2026 21:48

На подручју Вогошће, Илијаша и Пољина данас се проводи велика полицијска акција усмјерена на проналазак Аднана Шерака, који је недавно изашао након вишегодишњег издржавања затворске казне.

Већи број полицијских службеника распоређен је на више локација, гд‌је се обављају претреси објеката и терена у потрази за Шераком.

На терену су присутне јаке полицијске снаге, док се поједини дијелови насеља налазе под појачаним полицијским надзором.

Хроника

Policija traga za Šerakom i Hodžićem zbog zarobljavanja i premlaćivanja muškarca u Švrakinom Selu

Шерака је пријавио мушкарац из Илијаша који тврди да га је претукао, а осумњичен је за кривично д‌јело насилничко понашање.

Према незваничним информацијама, ово није први инцидент у којем се Шерак доводи у везу с насиљем након изласка на слободу. Како се наводи, прије десетак дана наводно је напао познатог бх. инфлуенсера и спортисту.

Такође, према доступним информацијама, након тога је наводно извршио још један напад на особу иницијала Е. С., мушкарца који је одраније познат полицији. За сада нема званичне потврде ових информација из МУП-а Кантона Сарајево.

Аднан Шерак раније је био познат јавности и полицијским агенцијама због повезаности с криминалним активностима, а недавно је пуштен на слободу након дугогодишње робије.

Више информација очекује се након званичног обраћања надлежних институција.

