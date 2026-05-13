Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полицијски службеници Државне агенције за истраге и заштиту у сарадњи са Управом за индиректно опорезивање су током данашње акције на више локација прикупили доказе против више лица која су сачињавала фактуре о фиктивном промету робе и услуга у укупном износу од најмање 12,6 милиона КМ.
Акције су спроведене на подручју Источног Сарајева, Сарајева, Кисељака, Високог, Бањалуке и Зворника.
Оперативна акција је изведена у циљу реализације више наредби Суда БиХ за претрес стана, осталих просторија, покретних ствари и особа и привремено одузимање предмета, због постојања основа сумње да је почињено кривично дјело „Удруживање ради чињења кривичних дјела“ из Кривичног закона БиХ, у вези са кривичним дјелима „Пореска утаја и „Прање новца“ из Кривичног закона БиХ.
Према прикупљеним доказима постоји основ сумње да се више лица удружило у циљу учињења кривичних дјела прописаних Кривичним законом Босне и Херцеговине, те су ступајући у међусобне пословне односе сачињавили фактуре о фиктивном промету роба и услуга у укупном износу од најмање 12.622.853,00 КМ са ПДВ-ом.
Они су исте књижили у својим пословним књигама и исказивали у ПДВ пријавама, те на тај начин извршили поврат ПДВ-а или омогућавали другим правним лицима умањење пореских обавеза по основу ПДВ-а. Напријед наведена лица су по основу лажног приказивања промета и оствареног поврата ПДВ-а примљени новац даље незаконито трансферисали.
Оперативна акција је проведена под надзором поступајућег тужиоца Тужилаштва БиХ, уз подршку МУП-а Средњебосанског кантона, МУП-а Зеничко-добојског кантона, МУП-а Кантона Сарајево и МУП-а Републике Српске, саопштено је из Државне агенције за истраге и заштиту.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
6 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
6 ч0
Хроника
8 ч1
Најновије
21
17
21
11
21
08
21
07
21
03
Тренутно на програму