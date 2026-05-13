Пијаном возачу четири године затвора за погибију Павла Нинковића

Аутор:Огњен Матавуљ
Огњен Ћајић (29) из Сокоца осуђен је у Окружном суду у Источном Сарајеву на четири године затвора јер је под дејством алкохола скривио саобраћајну несрећу у којој је погинуо радник СИПА Павле Нинковић (33).
Пресудом Ћајић је оглашен кривим да је починио кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја, са смртним исходом. Осим казне затвора изречена му је и двогодишња забрана управљања возилом ”Б” категорије, у коју се не урачунава вријеме проведено иза решетака.
Трагедија се догодила 6. фебруара 2021. године на путу Соколац – Подроманија у мјесту Мајдани, када је дошло до судара Ћајићевог ”пасата” са ”аудијем” којим је управљао Нинковић.
У пресуди се наводи да је Ћајић возио под дејством алкохола са концентрацијом од 1,44 g/kg и недозвољеном брзином од 100 km/h на дијелу пута на којем је брзина ограничена на 80km/h. Возио је из правца Сокоца ка Подроманији када је прешао у лијеву коловозну траку и директно ударио у ”ауди”, којим је управљао Нинковић.
Након судара оба возача превезена су на лијечење и Нинковић је подлегао повредама у Болници ”Србија” у Источном Сарајеву.
”Ћајић је био свјестан да управљања возилом под дејством алкохола и да тиме угрожава јавни саобраћај, те да може довести у опасност живот људи, на шта је и пристао. Возилом је управљао брзином која није прилагођена условима и стању пута, видљивости, прегледу, атмосферским приликама и саобраћајним знаковима”, наводи се у пресуди.
Додаје се да је оптужени кршењем прописа и преласком у лијеву коловозну траку изгубио могућност избјегавања саобраћајне незгоде, те је предњим дијелом ”пасата” ударио у предњи дио ”аудија”. Усљед удара Нинковић је задобио вишеструке преломе, нагњечење плућа, темпонаду срца, прскотину аорте што је довело до смрти. Пресуда није правоснжана и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
Павле Нинковић био је хуманиста, планинар, бициклиста и велики љубитељ адреналинских спортова. Био је члан планинарских друштава “Гласинац” из Сокоца и “Јаворина” из Пала. У његову част на згради у улици Грује Новаковића у Сокоцу осликан је мурал с његовим ликом.
