Ухапшен осуђеник за убиство, спроведен у КПЗ

Аутор:Огњен Матавуљ
Судска полиција из Добоја ухапсила је Нермина Крајиновића (45) и спровела га на издржавање затворске казне по пресуди за кривично дјело убиства.
”Полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Добој јуче су око 12 часова ухапсили Н.К. у мјесту Трамошница, општина Пелагићево. Наведени је осуђен на казну затвора у трајању од четири године због кривичног дјела убиство”, саопштила је Судска полиција Републике Српске.
Додају да су полицајци поступали по о наредби за довођење Основног суда у Шамцу.
”Након хапшења осуђени је исти дан спроведен у КПЗ Бањалука на издржавање казне затвора”, наводи се у саопштењу.
