Logo
Large banner

Ухапшен осуђеник за убиство, спроведен у КПЗ

Аутор:

Огњен Матавуљ
13.05.2026 11:50

Коментари:

0
Ухапшен осуђеник за убиство, спроведен у КПЗ

Судска полиција из Добоја ухапсила је Нермина Крајиновића (45) и спровела га на издржавање затворске казне по пресуди за кривично дјело убиства.

”Полицијски службеници Окружног центра Судске полиције Добој јуче су око 12 часова ухапсили Н.К. у мјесту Трамошница, општина Пелагићево. Наведени је осуђен на казну затвора у трајању од четири године због кривичног дјела убиство”, саопштила је Судска полиција Републике Српске.

Додају да су полицајци поступали по о наредби за довођење Основног суда у Шамцу.

”Након хапшења осуђени је исти дан спроведен у КПЗ Бањалука на издржавање казне затвора”, наводи се у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Судска полиција РС

Убиство

осуђеник

Затвор

КПЗ Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Полицијско ауто

Хроника

Трагедија у Градачцу: Мушкарац извршио самоубиство

5 ч

0
Полиција Србија

Хроника

Везала га и поливала киселином? Комшије откривају језиве детаље злочина на Чукарици

5 ч

0
Полиција на мјесту злочина у Обреновцу.

Хроника

Детаљи хорора код Обреновца: Тијело пронађено завијено у ћебе

5 ч

0
Љекар из Мркоњић Града о стању пацијената након судара аутобуса и камиона

Хроника

Љекар из Мркоњић Града о стању пацијената након судара аутобуса и камиона

5 ч

0

  • Најновије

16

43

Лавров: Запад кршио међународно право агресијом на Југославију, Ирак и Либију

16

39

Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

16

31

Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

16

29

Неуролог упозорава: 3 свакодневне навике могу да изазову мождани удар

16

19

Први пут у Српској: Нова метода олакшава порођај будућим мајкама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner